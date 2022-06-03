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Экс-депутату Госдумы Невзорову с женой дали украинское гражданство

3 июня 2022, 11:35

Такой указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

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Экс-депутату Госдумы Невзорову с женой дали украинское гражданство/ Radiokp

Бывший депутат Госдумы РФ, журналист и публицист Александр Невзоров и его жена Лидия Невзорова получили украинское гражданство.

Соответствующий указ подписал глава Украинского государства Владимир Зеленский. Об этом сообщил в Telegram бывший заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.

"Александру Невзорову и его жене Лидии Невзоровой Указом президента Владимира Зеленского предоставлено гражданство Украины за выдающиеся заслуги перед нашей страной", – отмечает Геращенко.

Он также напомнил, что следственный комитет России 23 марта возбудил против Александра Невзорова дело за дискредитацию вооруженных сил РФ.

"За то, что честно рассказал народу России о варварской бомбардировке роддома в Мариуполе", – добавил Геращенко.

Ранее сообщалось, что российский журналист и публицист Александр Невзоров, известный своей оппозиционностью к путинскому режиму, со своей супругой хотят получить украинское гражданство. Появлялась информация, что они уже подали соответствующую заявку.

Стоит отметить, что на официальном сайте президента Украины указ о предоставлении украинского гражданства супругам Невзоровым еще не опубликован.

Напомним, ранее российский журналист-оппозиционер Александр Невзоров показал, как Россия своими же руками разрушила миф о силе "второй армии мира" и унизила своего солдата. В своем Telegram-канале Невзоров опубликовал фото фигурок солдат РФ, которые прижимают к сердцу краденые унитазы.

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