"К сердцу этот солдат прижимает унитаз": Невзоров показал, как "герои" РФ стали ворами и насильниками

Невзоров показал, как "герои" РФ стали ворами и насильниками / t.me/nevzorovtv, скриншот

Российский журналист-оппозиционер Александр Невзоров показал, как Россия своими же руками разрушила миф о силе "второй армии мира" и унизила своего солдата.

В своем Telegram-канале Невзоров опубликовал фото фигурок солдат РФ, которые прижимают к сердцу ворованные унитазы.

Журналист подчеркнул, что эта война уничтожила многое, и сопроводил пост фото диорамы литовца Томаса Упскаса о зверствах российской армии в Украине под названием "Братья по оружию".

"Вот такие фигурки теперь будут представлять в витринах и коллекциях солдат России. Мир простился с мифом о русском солдате. Больше нет героя-богатыря. Нет великодушного друга. И к сердцу этот солдат прижимает не "спасённого ребёнка" а унитаз, который удалось выломать в украинской хате. Эта война уничтожила очень многое. Она же похоронила и тот образ, что почти сто лет создавался пропагандой. После этой войны, российский солдат - вор, оккупант, насильник и трусливый убийца, бездумно исполняющий преступные приказы. Изменить новый имидж уже не получится", - уверен Невзоров.

t.me/nevzorovtv

t.me/nevzorovtv

Напомним, путинские войска оставили после себя на оккупированных территориях смерть и разруху. Они убивали, пытали, насиловали мирных жителей, а еще грабили дома и магазины.

Нардеп, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти, боец ТРО Владимир Вятрович попытался объяснить причины таких неадекватных действий армии России.

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