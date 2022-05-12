Ответ знает лишь психиатр: Вятрович объяснил, зачем оккупанты крали унитазы и собачьи будки

Вятрович объяснил, почему армия РФ грабила украинцев / Фото УНИАН, Telegram

Путинские войска оставили после себя на оккупированных территориях смерть и разруху. Они убивали, пытали, насиловали мирных жителей, а еще грабили дома и магазины. Нардеп, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти, боец ТРО Владимир Вятрович попытался объяснить причины таких неадекватных действий армии России.

По его словам, в некоторых случаях причины действий российских военных мог бы назвать, наверное, лишь психиатр.

"Я был в шоке, когда в одном из сел Киевщины увидел такую ​​картину: над кроватью, в которой еще день или два перед тем спали сами защитники РФ, и где после того, они оставили кучу фекалий, они написали: "Выше нас только звезды". Такие вещи трудно объяснить с какой-то точки зрения, кроме как с психиатрической", - сказал Вятрович во время чата на Главреде.

Что касается мародерства, которым занимались российские солдаты, то тут объяснение очень простое.

"Для русского солдата единственная мотивация в этой войне – возможность что-нибудь украсть. Они не думали, как дальше будут воевать с унитазами на борту танка. Для русского солдата унитаз – его приз, который он взял. После этого война для него становится неинтересной, потому что с момента взятия приза русского солдата начинает беспокоить только то, как вместе с этим унитазом вернуться домой", - отметил историк.

По словам Вятровича, именно возможность грабить была одним из мощных мотивационных факторов для войны в Украине. У граждан РФ - социальная ненависть к украинцам. То есть, для них вызовом является в том числе то, что украинцы способны организовать свою жизнь и жить нормально.

"Из-за войны они попали в мир, которого никогда нигде не видели, кроме как в телевизоре. Они считали, что этот мир должен им, ведь украинцы живут лучше их. Слышал от одной из жителей села на севере Киевщины такую ​​историю. Когда она спросила у русского солдата, почему они воюют, в ответ прозвучало много стандартных фраз о Крыме и Бандере. А потом он сказал слова, которые многое объясняют в этой войне, в частности, мародерство: "А кто вам разрешил жить так хорошо?", - отметил историк.

Читайте такжеПочему российская армия, убегая из Бучи и Ирпеня, тащила за собой краденные трусы и сковородкиИрпень, Буча, Ворзель – это не пример роскоши и невероятного богатства, для украинцев это обычный средний уровень жизни, отметил Вятрович.

"Но для русских солдат это оказалось невиданной роскошью, которая вызвала у них невероятную ярость, потому что кто-то может себе такое позволить и жить в таких нормальных условиях. Оказалось, что для россиян нутелла в холодильнике – это уже признак богатства", - резюмировал экс-директор Украинского института национальной памяти.

Как сообщал Главред, в Харьковской области украинские военные взяли в плен группу российских оккупантов. Традиционно путинские солдаты оказались мародерами - их боевые машины были забиты украденным у украинцев имуществом. В частности, были обнаружены наручные часы, золотые и серебряные украшения, фотоаппараты, медали и даже старый кнопочный телефон без крышки.

Ранее в Беларуси опубликовали личные данные солдат ВС РФ, которые отправляли вещи, награбленные в ходе временной оккупации Украины.

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