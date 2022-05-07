Украли золото и кнопочный телефон без крышки: на Харьковщине задержали оккупантов-мародеров

Оккупантов-мародеров поймали на Харьковщине / Фото t.me/kharkivlife

В Харьковской области украинские военные взяли в плен группу российских оккупантов. Традиционно путинские солдаты оказались мародерами - их боевые машины были забиты украденным у украинцев имуществом.

Были задержаны не менее семи военных РФ, передает Telegram-канал Харьков Life.

Защитники Украины обыскали вещи и технику захватчиков. Там они обнаружили наручные часы, золотые и серебряные украшения, фотоаппараты, медали и даже старый кнопочный телефон без крышки.

Один из оккупантов украл из дома мирных жителей Харьковской области женскую сумочку.

Как сообщал Главред, житель села Лосиновка Черниговской области рассказал, как российские оккупанты ворвались к нему домой, загнали во двор грузовой автомобиль и начали сгружать все ценные вещи из гаража. Захватчики украли телевизор, разные инструмента, два кондиционера, шланги и даже замороженную тыкву из холодильника.

В Бердичеве Житомирской области под стражу взяли мародера, который обворовал квартиры в оккупированном Ирпене Киевской области, завладев автомобилем и ценными вещами беженцев. Подозреваемого заключили под стражу с возможностью внесения денежного залога на сумму почти 200 тыс. грн.

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