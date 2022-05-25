Путин будет принуждать украинцев к гражданству РФ: в МИД резко ответили на указ о "паспортизации"

В МИД резко ответили на указ Путина о "паспортизации" на Херсонщине и Запорожье/ ua.depositphotos.com УНИАН

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на указ президента страны-агрессора России Владимира Путина, которым упрощается получение гражданства РФ для жителей Запорожской и Херсонской областей.

В ведомстве подчеркнули, что этот указ открывает путь к принуждению жителей временно оккупированных Россией территорий в этих областях получать российское гражданство. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

Отмечается, что такой документ юридически ничтожен и не будет иметь правовых последствий.

МИД обратился к международному сообществу, призвав помочь остановить РФ и ее преступления в Украине.

"Украина призывает международное сообщество остановить Россию, которая совершает преступления против Украины и украинцев. Мы требуем немедленно принять шестой пакет санкций ЕС, который будет включать эмбарго на российскую нефть. Мы также призываем международных партнеров ускорить принятие решений о дальнейшем предоставлении Украине вооружения, прежде всего реактивных систем залпового огня", – говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 25 мая, российский диктатор Владимир Путин подписал указ, которым упрощается прием в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей.

Ранее сообщалось, что Россия готовит так называемые "референдумы" на временно захваченных территориях Юга Украины и движется по сценарию 2014 года на Донбассе. так как местное население не поддерживает такие "идеи", Москва уже начала работу по подтасовке "результатов голосования" с целью создания "народных республик". В МИД Украины ответили, что "референдумы" на Юге Украины станут провалом.

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