"Референдумы" на юге Украины станут провалом: в Киеве разнесли планы РФ по "республикам"

Никто в мире не признает "референдумы" России на захваченном юге - МИД Украины / Колыхаев Игорь/Facebook/ УНИАН

Россия продолжает готовить так называемые "референдумы" на временно захваченных территориях юга Украины и двигается по сценарию 2014 года на Донбассе. Очевидно, что украинцы не поддерживают такие "идеи" и отчаянно сопротивляются российской оккупации. Поэтому Москва уже начала фальсифицировать результаты "голосования" о создании так называемых "республик" на юге. Никто не признает итоги таких "мероприятий". Попытки "легализовать" оккупационные администрации для проведения принудительной мобилизации также обречены на провал. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

В пресс-службе внешнеполитического ведомства сказали, что Россия снова пытается проводить свои так называемые "референдумы", но теперь уже не на Донбассе, а на оккупированном юге Украины. Такие действия, очевидно, не поддерживаются местными жителями, которые выступают против оккупантов. В такой ситуации Москва уже начала работу по подтасовке "результатов голосования" с целью создания "народных республик".

"Совершенно очевидно, что преступные действия России не получили поддержки со стороны населения временно оккупированных территорий. В то же время украинцы продолжают отчаянно сопротивляться российским оккупационным администрациям. Поэтому Москва и приступила к подготовке неприкрытой фальсификации результатов "голосования" по созданию так называемых "народных республик" на юге нашего государства", - отметили в МИД.

Также в дипломатическом ведомстве добавили, что оккупантам не удастся легализовать свои так называемые "администрации" и создать якобы "юридические основания" для проведения принудительной мобилизации. Итоги фейковых "референдумов" признавать никто не будет.

"Попытки Кремля легализовать российские оккупационные администрации на этих территориях и создать квазиюридические основания для проведения принудительной мобилизации жителей региона обречены. Согласно нормам международного права и законодательства Украины, результаты этих псевдореферендумов будут юридически ничтожны. Украина и весь цивилизованный мир никогда не признают эти противоправные и преступные решения", - подчеркнули в МИД.Читайте такжеВыход ВСУ на Херсон или Новую Каховку станет ударом для РФ – врагу там придется сдаваться – эксперт

Кроме того, в МИД Украины призвали международное сообщество выступить с осуждением поддельных "референдумов" российских оккупантов, не признавать их "результаты", и усилить всестороннее давление на РФ с целью прекращения агрессии Москвы против территориальной целостности и суверенитета Украины.

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Ситуация в Херсоне

Незаконно назначенный Россией коллаборант, так называемый "заместитель председателя Херсонской военно-гражданской администрации" Кирилл Стремоусов ранее сделал заявление о том, что захватчики якобы будут просить Владимира Путина "присоединить" захваченную область к РФ.

Дескать, оккупанты намерены организовать переход Херсонщини под российское законодательство до конца года. Также там якобы должна появиться рублевая зона.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк резко подчеркнул, что планы оккупантов РФ Киев не интересуют. Армия Украины освободит Херсонскую область. После того, как коллаборантам объявят приговор, они смогут разве что просить о помиловании.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявлении коллаборанта Стремоусова, сказал, что для, дескать, "присоединения" оккупированной Херсонской области к РФ, якобы должны быть приняты решения, обоснованные с политической и юридической точки зрения.

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