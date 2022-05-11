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"Присоединение" Херсонщины к РФ: у Зеленского жестко ответили оккупантам

11 мая 2022, 15:17

Украинская армия освободит свою территорию, подчеркнул Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк / Twitter

В Офисе президента Украины прокомментировали заявление оккупационных властей Херсона о намерении обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой присоединить регион к составу России.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter заявил, что украинская армия освободит свою территорию.

"Единственное обращение, которое могут готовить "гауляйтеры" Херсонской области – прошение о помиловании после приговора суда. Оккупанты могут просить присоединиться хоть к составу Марса, хоть к Юпитеру. Украинская армия освободит Херсон, какие бы игры слов не придумывали оккупанты", - написал Подоляк.

Реакция Кремля

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление назначенных Россией "властей" Херсонской области о подготовке обращения к РФ с просьбой включить регион в ее состав.

"Быть или не быть такому обращению, должны решать все-таки жители Херсонской области – это первое. И определять свою судьбу тоже должны жители Херсонской области. Конечно, этот вопрос должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками, потому что, конечно, подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными", - сказал Песков.

Читайте такжеОккупанты анонсировали включение захваченной Херсонщины в состав РФ: обратятся к Путину

Напомним, ранее в российских СМИ распространилась информация со ссылкой на заместителя председателя оккупационной областной военно-гражданской администрации Херсона Кирилла Стремоусова о намерении обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой присоединить регион к составу России.

Смотрите онлайн новости Херсона

Война России против Украины

Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия начала на территории Украины т.н. "специальную военную операцию".

При этом агрессор начал наносить ракетные удары по многим районам Украины. В результате есть многочисленные жертвы, а также большие разрушения как жилого фонда, так и промышленных предприятий.

Изначально РФ вторглась на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси.

Бои проходили на подступах к Киеву, Харькову, Чернигову и Сумам.

Однако благодаря героическим усилиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и простых украинцев, которые помогают защищать свою землю, на многих направлениях врага удалось остановить и даже отбросить на значительное расстояние.

После бегства оккупантов во многих районах Украины начали находить братские могилы мирных жителей, замученных и убитых оккупантами. Люди были безоружны и не оказывали сопротивления, у многих из них были связаны руки.

Немотивированная варварская агрессия РФ против Украины, а также массовое убийство российскими оккупантами мирных жителей стали причиной создания мощного антироссийского международного фронта. Союзники уже предоставили Украине оружие для защиты от РФ (в том числе тяжелое вооружение), а также выделяют Киеву необходимую финансовую помощь.

При этом в США был принят законодателями и подписан президентом Джо Байденом закон о ленд-лизе, открывающий практически неограниченные ресурсы для военного укрепления ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.

Переговорный процесс между Украиной и РФ, проходивший в Беларуси и Турции, перешел в режим онлайн. При этом в Украине уже заявили, что точкой в войне должно стать полное освобождение всех захваченных РФ территорий.

По данным Минобороны Украины потери российских оккупантов превышают 26 тысяч. ВСУ уничтожили около 4 тысяч танков и бронемашин и более 350 самолетов и вертолетов РФ. Настоящей сенсацией стало уничтожение украинскими ракетами Нептун флагмана ЧФ России крейсера Москва. В свою очередь Москва заявляет, что "спецоперация" в Украине якобы идет по плану.

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Херсонская область Дмитрий Песков Михаил Подоляк война России и Украины
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