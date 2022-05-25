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"Оружие в РФ сейчас очень востребовано" : в Беларуси цинично заявили, как помогают России

25 мая 2022, 15:09

По словам белорусского чиновника, оружие их производства "нужно не только внутри страны, но и для нужд РФ".

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Премьер Беларуси признался, что РБ поставляет оружие России/ Коллаж depositphotos.com и t.me/modmilby

В Беларуси признались, что поставляют оружие своего производства в Россию, потому что "там есть спрос".

Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в эфире белорусского телевидения, пишет "Радые Свабода". По словам чиновника, такое оружие сейчас является востребованным не только внутри страны, но и "для нужд Российской Федерации".

"И, конечно же, оружие сейчас очень востребовано не только для внутренних нужд республики, но и для Российской Федерации. У нас есть совместные программы", – сказал Головченко.

При этом он добавил, что в Беларуси пытаются усовершенствовать свое оружие, делая выводы из войны России против Украины.

"Сейчас мы интенсивно работаем над улучшением того, что было, ведем научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, в том числе с учетом опыта событий в Украине. Именно поэтому сейчас очень ответственный и динамичный период для белорусской обороны", – сказал премьер-министр государства.

Головченко в то же время признал, что в РБ сейчас есть трудности с комплектующими к вооружению, которое они производят, из-за западных санкций. Для того, чтобы устранить эту проблему, в Беларуси "занялись импортозамещением, укрепили связи с российскими производителями", сказал премьер страны.

Стоит отметить, что российский диктатор Путин использует территорию Беларуси, чтобы наносить из нее ракетные удары по территории Украины, а также чтобы размещать там свои войска.

Ранее сообщалось, что заметно возросла угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по Украине с территории Беларуси. В РБ к границе с Украиной начали стягивать "Искандеры", поставив их в 50 километрах от украинской территории.

Также ранее эксперт Тарас Загородний отмечал, что нападение Беларуси на Украину приведет к военному поражению и свержению Лукашенко. Поэтому РБ не решится атаковать Украину, после неудач российских войск у них нет мотивации воевать.

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