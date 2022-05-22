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"Заходят ДРГ": у Лукашенко заявили об украинских "диверсантах" в Беларуси

22 мая 2022, 15:58

Идет инженерное оборудование участков вдоль украинско-белорусской границы, рассказал Александр Вольфович.

беларусь, пограничники
В Беларуси заявили о заходе "украинских ДРГ" / Facebook/GpkGovBY

На территорию Беларуси якобы заходят "украинские диверсионно-разведывательные группы", заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

"Идет инженерное оборудование участков вдоль украинско-белорусской границы, минирование, осуществление завалов, действия диверсионно-разведывательных групп, в том числе с заходом на белорусскую территорию", - сказал он в эфире канала Беларусь-1.

При этом доказательств обнаружения, задержания или ликвидации белорусскими военными так называемых "украинских ДРГ" Вольфович не предоставил.

Секретарь СБ Беларуси также заявляет, что белорусские власти насчитали со стороны Украины группировку войск численностью около 20,5 тысяч человек:

  • на Ровенском направлении зафиксировали группировки 10,5 тысячи человек;
  • на Киевском направлении – 5,5 тысячи;
  • на Черниговском направлении – 4,5 тысячи.

Напомним, что на отдельных полигонах на территории Республики Беларусь развернуто два ракетных дивизиона тактического ракетного комплекса Точка-У и дивизион реактивной системы залпового огня Смерч.

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