Угроза ракетных ударов из Беларуси: агрессоры поставили "Искандеры" в 50 километрах от границы

Агрессоры поставили "Искандеры" в 50 километрах от границы / фото ua.depositphotos.com и ОК "Север

Заметно возросла угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по Украине с территории Беларуси. Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

По данным украинских военных, агрессоры переместил дивизион ракет модели "Искандер-М" в Брестскую область – в районе 50 километров от украинской границы.

На Волынском и Полесском направлениях белорусские военные продолжают выполнять задачи по прикрытию общей границы в Брестской и Гомельской областях.

К слову, в украинском Генштабе и ранее сообщали о том, что угроза ракетно-авиационных ударов с территории Беларуси не исчезала. 22 мая впервые за два месяца заметили движение российских "Искандеров" в направлении украинской границы.

В Беларуси официально как минимум до 28 мая продолжили военные учения на границе с Украиной и западными государствами. В тамошнем Минобороны говорят, что в их армии начался очередной этап "проверки сил реагирования" ‒ со снятием вооружения и техники с хранения и проведения "контрольного пробега".

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Напомним, ранее в Совете безопасности Беларуси заявили, что на территорию РБ якобы заходят "украинские диверсионно-разведывательные группы". При этом доказательств выявления, задержания или ликвидации белорусскими военными так называемых "украинских ДРГ" в стране не предоставляют.

Также ранее в Генштабе ВСУ заявили, что в Беларуси на отдельных полигонах развернули ракетные дивизионы тактического ракетного комплекса Точка-У и дивизион реактивной системы залпового огня Смерч, белорусские военные готовятся к учениям.

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