В Беларуси развернули ракетные дивизионы, готовятся к учениям - Генштаб

В Беларуси развернули два ракетных дивизиона / Коллаж depositphotos.com и t.me/modmilby

На отдельных полигонах на территории Республики Беларусь развернуто два ракетных дивизиона тактического ракетного комплекса Точка-У и дивизион реактивной системы залпового огня Смерч. А впоследствии планируется проведение военного собрания, сообщает Генштаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Республики Беларусь сосредоточили до семи батальонов. Выполняют задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы.

По данным Генштаба, в период с 22 июня по 1 июля этого года в Гомельской области запланировано проведение сборов с участием военнообязанных.

"Не исчезла угроза ракетно-бомбовых ударов и артиллерийских обстрелов с территории Республики Беларусь", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Война России против Украины

Глава РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале войны против Украины. Полномасштабное военное вторжение он назвал, дескать, "специальной военной операцией". На территорию Украины вторглись российские войска из РФ, оккупированного Крыма и Беларуси.

Россия с первого дня войны наносит ракетные и авиационные удары по объектам военной, гражданской инфраструктуры и жилым кварталам. Гибнут мирные люди. Нападение на Украину осуществляется, в том числе, и с территории Беларуси.

29 марта по итогам переговоров делегаций Киева и Москвы в Стамбуле российская сторона заявила о "сокращении военной активности в разы" на Киевском и Черниговском направлениях. В результате оккупанты вынуждены были выводить свои войска с данных направлений.

11 мая в Госпогранслужбе Украины заявили о восстановлении контроля над границами в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Проводятся мероприятия по организации охраны границы. Ситуация остается опасной – враг наносит артиллерийские и авиаудары и по позициям пограничных войск.

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