"Безграмотная мрачная орда в лаптях": Невзоров развеял миф о "величии" России

Александр Невзоров / facebook.com/nevzorovanevzorov

В России изменили правила определения "иностанных агентов". Теперь в списки могут попадать те, кто "попал под иностранное влияние".

На очередную бредовую инициативу российских властей отреагировал журналист и публицист Александр Невзоров. На своем Telegram-канале он напомнил, что "величие" России было позаимствовано у других стран.

"При случае напомните этому сборищу идиотов, что вся т.н. "Россия" это результат "иностранного влияния". Ничего своего у неё никогда не было. Исключите все создавшие ее "иностранные влияния", начиная от науки и права, до культуры и техники - и вы получите безграмотную мрачную орду в лаптях", - отметил Невзоров.

"Иностранный агент"

С точки зрения российского государства, это лицо, получающее финансирование из-за рубежа и участвующее в политической деятельности, распространении сведения как средство массовой информации или сборе военно-технических сведений.

Читайте также"Война моментально завершится": Невзоров рассказал, как остановить РоссиюНапомним, в российском Санкт-Петербурге создали бота для доносов. Таким образом путинская "Единая россия" намерена "бороться с фейками о войне".

Эту новость не оставил без внимания российский публицист и журналист Александр Невзоров. В характерной ему манере он жестко разнес попытки скрыть правду о зверствах российских солдат в Украине.

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