"Ваш фюрер давно свихнулся!": Невзоров передал пламенный привет последователям Путина

Невзоров передал пламенный привет последователям Путина / скриншот, Reuters

В российском Санкт-Петербурге создали бота для доносов. Таким образом путинская "Единая россия" намерена "бороться с фейками о войне".

Эту новость не оставил без внимания российский публицист и журналист Александр Невзоров. В характерной ему манере он жестко разнес попытки скрыть правду о зверствах российских солдат в Украине.

"Вот какой находчивый персонал в петербургском отделении партии войны и фашизма. Хочу облегчить питерским единороссам задачу и подкинуть материальчик для первого доноса", - отметил журналист.

Невзоров предсказал будущее прихвостней Путина.

"Я, Невзоров А.Г. от себя лично сообщаю вам: ребята из СПб ЕР, рядовые члены партии и руководство, вы - ублюдки. Трусливые ублюдки, сами знающие о преступности развязанной вами войны, о своём фашизме и о том, что ваш фюрер давно свихнулся. Нацисты и фашисты это именно вы, питающие войну своим холуйством и трусостью. Вы знаете о том, что все творимое в Украине это набор преступлений. Вы - то знаете это, но боитесь что о бездонном позоре России узнают и все остальные. Попытки скрыть преступления путинской армии, ее бездарность, ее зверства, ее огромные потери - напрасный труд. Известно станет всё. И ответить придётся за всё. Будем надеяться, что вам достанутся самые комфортабельные фонари", - написал Невзоров на своем Telegram-канале.

Ранее пропагандист Алексей Полторанин в прямом эфире признал, что российская авиация уничтожает жилые дома в Украине.

Также мы сообщали, что российский пропагандист Владимир Соловьев обвинил Вооруженные силы РФ в том, что они не усмотрели за флагманом Черноморского флота России - крейсером Москва, который был уничтожен украинскими ракетами Нептун.

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