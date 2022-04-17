Пропагандист Соловьев устроил истерику в прямом эфире из-за потери крейсера Москва

Соловьев истеричит из-за уничтожения крейсера Москва / Коллаж Википедия, скриншот

Российский пропагандист Владимир Соловьев обвинил Вооруженные силы РФ в том, что они не усмотрели за флагманом Черноморского флота России - крейсером Москва, который был уничтожен украинскими ракетами Нептун.

В эфире Соловьев live 16 апреля пропагандист "наехал" на ВС России из-за того, что они потеряли корабль. Видео с истерикой Соловьева опубликовано в Сети.

"Я в бешенстве от того, что произошло с флагманом Черноморского флота Москвой. Я просто в бешенстве. Да, ему было много лет. Да, он прошел ремонт. Да, у этой серии кораблей действительно есть уязвимые места, родовые травмы, я все понимаю. Вы только объясните, как вы смогли его потерять? Объясните, какого черта вы оказались именно в этой точке Черного моря, в это время?" – возмутился пропагандист.

Соловьев признал, что удар по крейсеру Москва был совершен украинскими ракетами Нептун, и что корабль полностью сгорел.

"Мне неважно, что произошло – то ли две ракеты Нептун, как говорят украинцы, и с каких это пор боевой корабль боится ракетного удара, когда у него стоит комплект, позволяющий бороться с такого рода ударами. Что, что-то было не активировано?" - сказал он.

"Хорошо. Даже удар двумя ракетами. Возник пожар боекомплекта. А что у вас с противопожарной системой, объясните. Почему она не сработала и корабль практически выгорел изнутри дотла?" – добавил пропагандист.

Уничтожение крейсера Москва

13 апреля на российском ракетном крейсере Москва Черноморского флота РФ возник пожар из-за попадания в него ракет украинского противокорабельного комплекса Нептун.

14 апреля советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что корабль Москва затонул. Чиновник назвал ситуацию крупнейшим поражением Черноморского флота со времен Второй мировой войны.

Сначала в Минобороны РФ подтвердили только серьезные повреждения корабля. То, что судно тонуло, или в него попали украинские ракеты Нептун, там не сказали.

В Вооруженных силах Украины подтвердили, что войска нанесли по крейсеру Москва удар ракетой Нептун. Корабль получил серьезный урон и начал идти на дно.

Как пишет Daily Mail, ВСУ смогли уничтожить крейсер РФ Москва после того, как защитные системы корабля переключили внимание на поднятые в небо в качестве приманки беспилотники TB2 и не заметили приближения ракет Нептун.

Журналист Роман Цимбалюк рассказал, что 14 моряков экипажа российского военного корабля Москва доставили в оккупированный Севастополь. Судьба остального экипажа, среди которых еще 496 человек, неизвестна.

Поздно вечером 14 апреля Министерство обороны РФ сделало заявление о том, что крейсер Москва затонул.

Эвакуировать экипаж своего флангового корабля Москва россияне не смогли, рассказал спикер Морской охраны Госпогранслужбы. По его словам, шторм на море не позволил ни погасить пожар на борту, ни провести эвакуацию.

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