Алексей Дурнев поглумился над уничтоженным русским крейсером "Москва"

Алексей Дурнев поиздевался над уничтоженным русским флагманом "Москва" / скриншот

Украинский блогер Алексей Дурнев предложил стратегию уничтожения врага силой мысли и с помощью мемов.

На первый взгляд странную идею Дурнев озвучил в интервью Владимиру Полуеву в эфире Youtube-канала "Украина 24".

Алексей убежден, что у мемов есть срок жизни, а мем о русском корабле - вечен.

"Лучше всего работает тот, что чаще всего выныривает из эфира. Такие мемы, как корабль, остаются навсегда", - считает блогер.

Читайте такжеКрейсер "Москва" ушел на дно, а у пропагандистов Кремля "пылает" - грозятся объявить Украине войнуИстория с мемом о российском корабле, который должен пойти в известном направлении, по мнению блогера, не лишена мистики. Он объяснил, что мем мог сработать как афирмация или эгрегор, накопивший энергию из-за частого повторения и приведший к конкретным последствиям.

"История с кораблем, учитывая, что корабль отправился по курсу, – это мистика. Только представьте, весь мир посылает корабль в заданном направлении, и тот наконец загорелся. Это ведь магия", - заявил блогер.

Отметим, что новость о крушения флагмана черноморского флота крейсера "Москва" всколыхнула не только Украину, но и весь мир.

Успешные действия наших защитников не остались без внимания и звезд шоу-бизнеса. Сначала продюсер и музыкант Потап опубликовал фото, на котором Верка Сердючка с мамой оседлали ракету с надписью "Нептун".

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