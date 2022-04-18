Российский пропагандист доказал, что РФ бьет по жилым домам Мариуполя

Российский пропагандист в прямом эфире подтвердил, что авиация РФ бьет по жилым домам Мариуполя / скриншот с видео

Пропагандист Алексей Полторанин в прямом эфире признал, что российская авиация уничтожает жилые дома в Украине.

Свой сюжет он снимал в Мариуполе, который пытаются взять под контроль оккупанты.

В кадре Полторанин стоит на фоне горящего многоквартирного дома без окон и балконов, который расположен за такими же уничтоженными частными домами и ранее зеленой зоной.

Тем временем российский журналист, после звуков авиаударов, прямо говорит своим зрителям, что украинскую жилую многоэтажку бомбят самолеты вооруженных сил РФ.

Читайте также"Буча. Не верьте кремлевской пропаганде": в Хабаровске разогнали митинг в поддержку Украины"На наших глазах российская авиация ударила по жилой пятиэтажке. Сейчас горят верхние этажи здания. Российская авиация продолжает "работать" по тому району", – заявил пропагандист.

Ранее появилась информация, что в ближайшее время российские оккупанты готовятся сбросить многотонные бомбы на завод Азовсталь в Мариуполе, где может находиться до 1000 мирных жителей. Эвакуировать людей сейчас нет никакой возможности.

Также сообщалось, что в Мариуполе, который с начала марта находится в осаде российских оккупантов, кадыровцы устроили себе развлечение. Ради очередного "пиар-видео" они уничтожают жилые многоэтажки. Причем обстрел домов ведется в районе, который уже оккупирован, то есть списать разрушения на "нацистов" и "бандеровцев" не получится. Если там кто-то и есть, то это обычные жители города.

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