Враг готовится сбросить на Азовсталь в Мариуполе многотонные бомбы ФАБ 1000 и ФАБ 3000 — журналист

Воздушная атака в Мариуполе может произойти в ближайшие дни / Фото Reuters

В ближайшее время российские оккупанты готовятся сбросить многотонные бомбы на завод Азовсталь в Мариуполе, где может находится до 1000 мирных жителей. Эвакуировать людей сейчас нет никакой возможности.

Об этом заявил журналист Артем Попов в эфире украинского телевидения, пишет НВ.

"По свежим данным, которые поступают от военных, оккупанты в самое ближайшее время, а возможно уже сегодня ночью, будут наносить тяжелые удары по предприятию Азовсталь. Есть информация, что их там порядка тысячи человек, среди них также множество детей. У военных сейчас нет никаких возможностей этих людей эвакуировать", — заявил Попов

Тем временем российский пропагандист издания Известия Алексей Полторанин в прямом эфире признал, что российская авиация уничтожает жилые дома в Украине, в частности, в городе-герое Мариуполь.

Свой сюжет Полторанин снимал в режиме селфи. Он стоит на фоне горящего многоквартирного дома без окон и балконов, который расположен за такими же уничтоженными частными домами и ранее зеленой зоной.

После звуков авиаударов российский пропагандист прямо говорит, что украинскую жилую многоэтажку бомбят самолеты вооруженных сил РФ.

"На наших глазах российская авиация ударила по жилой пятиэтажке. Сейчас горят верхние этажи здания. Российская авиация продолжает "работать" по тому району", – сказал Полторанин.

Как сообщал Главред, в Мариуполе, который с начала марта находится в осаде российских оккупантов, кадыровцы устроили себе развлечение. Ради очередного "пиар-видео" они уничтожают жилые многоэтажки. Причем обстрел домов ведется в районе, который уже оккупирован, то есть списать разрушения на "нацистов" и "бандеровцев" не получится. Если там кто-то и есть, то это обычные жители города.

17 апреля глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация в Мариуполе сейчас является тяжелой. Из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов города больше не существует.

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