Группировка войск РФ под осажденным Мариуполем уменьшилась вдвое - Арестович

Арестович рассказал о ситуации в Мариуполе / Коллаж УНИАН, Reuters

Группировка российских войск, которая с начала марта держит Мариуполь в блокаде, ослабла. Захватчики пытаются одержать хоть какую-то победу в городе.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину. При этом он отметил, что информацию надо проверять.

"По некоторым данным, резко ослабла мариупольская группировка, русская. Частично выбиты, частично вывели на направление главного удара, на север. Эти данные, конечно, требуют проверки, но она (группировка, - ред.) стала едва ли не вдвое меньше", – сказал Арестович.

Советник главы ОП подчеркнул, что оккупанты использовали в Мариуполе все имеющиеся средства, в том числе тяжелые сверхзвуковые самолеты Ту-22 для сброса бомб свободного падения на завод Азовсталь.

"Потому что все средства старшие командиры уже бросили в бой. Но на Азовстали там такие укрытия и подземные возможности, что даже Ту-22 не справятся", – отметил Арестович.

Он напомнил, что президент назвал уничтожение защитников Мариуполя основанием для выхода Украины из переговорного процесса.

"Никакого мирного соглашения, будем воевать, пока не убьем всех до последнего. А шансов у нас это сделать гораздо больше, чем у них (оккупантов, - ред.) выполнить хоть какое-то задание, кроме захвата Мариуполя, если оно вообще состоится" - уверен Арестович.

Как сообщал Главред, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что РФ стянула к осажденному Мариуполю в шесть раз больше своих военных, чем остается в городе украинских бойцов. Зеленский отмечает, что по количеству техники перевес у оккупантов в десятки раз.

По словам главы государства, ранее стороны вели переговоры об эвакуации раненых и погибших украинских бойцов, а также мирных жителей из Мариуполя через Бердянск, которой должна была заниматься Турция, но Россия потеряла к этому интерес. Также оккупанты продолжают требовать сдачи украинских военных в Мариуполе, но доверия к их обещаниям нет.

Блокада Мариуполя

Российские войска блокируют Мариуполь с 3 марта. В городе, который подвергается жестокому нападению со стороны оккупантов, переживая артиллерийские обстрелы и налеты с воздуха, гуманитарная катастрофа. Люди в жутких условиях пытаются выжить.

В городском совете Мариуполя сказали, что оккупанты РФ привезли мобильные крематории. Местные власти заявили, что после того, как о зверствах россиян в Буче узнали на международном уровне, высшее российское руководство приказало скрывать следы преступлений своей армии.

12 апреля лидер обороняющего Мариуполь полка Азов Андрей Билецкий заявил, что российские оккупанты применили химическое оружия на Азовстали. Пострадало три человека. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

13 апреля советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Мариуполе морская пехота совершила прорыв и объединилась с полком Азов. Таким образом, удалось укрепить район обороны. По его словам, в результате Азов получил существенное подкрепление.

При этом часть 36-й бригады морской пехоты попала в российский плен при попытке прорыва.

Другие новости: