Требуют сдачи украинских военных: Зеленский признался, что на самом деле происходит в Мариуполе

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Российская Федерация стянула к осажденному Мариуполю в шесть раз больше своих военных, чем остается в городе украинских бойцов.

Зеленский отмечает, что по количеству техники перевес у оккупантов в десятки раз.

Президент отмечает, что раньше стороны вели переговоры об эвакуации раненых и погибших украинских бойцов, а также мирных жителей из Мариуполя через Бердянск, которой должна была заниматься Турция, но Россия потеряла к этому интерес.

Также оккупанты продолжают требовать сдачи украинских военных в Мариуполе, но доверия к их обещаниям нет.

"Мы понимаем, что есть разное отношение россиян к разным наших частям, которые находятся в Мариуполе. Некоторые они прямо ненавидят. Это может быть Иловайск", - сказал Зеленский во время общения с журналистами.

Спасение Мариуполя

Глава государства подчеркнул, что для спасения Мариуполя нужны две вещи: поставки тяжелых вооружений как можно скорее и переговоры, в том числе и на наивысшем уровне.

Тем не менее, как отметил глава государства, власти и военное командование ежедневно находятся на связи с "ребятами, которые находятся на заблокированном заводе".

"Говорим на разных уровнях, поддерживаем их как можем. Но они знают, что они выполняют одну из самых мощных и важнейших миссий на сегодняшний день. И это правда", – подчеркнул президент.

Сколько жертв в Мариуполе

В Мариуполе погибли не менее 20 тысяч человек. Еще 3-5 тысяч детей исчезли из города. Как говорит президент, точное количество жертв пока неизвестно.

"Никто не знает правды. Кто бы что ни говорил о статистике – ее не существует на сегодняшний день. Например, у нас была информация от главы ОГА, что 20 тысяч человек погибли среди гражданского населения в Мариуполе. Он там также не присутствует. У нас есть информация и от военных, и от гражданских. Какая-то статистика есть, но она определенно не корректна", – утверждает президент.

Определить точное количество погибших невозможно из-за постоянных обстрелов города оккупантами. Многие жертвы остаются лежать прямо посреди улиц или же "похоронены" под завалами.

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Блокада Мариуполя

С 3 марта Мариуполь блокируют российские оккупанты. Город подвергся одним из самых жестоких нападений за всю войну в Украине. Ежедневно Мариуполь переживает артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители живут в подвалах на грани жизни и смерти. Все больше людей погибают от голода. Оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

6 апреля в горсовете сообщили, что в Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что военным путем деблокировать Мариуполь невозможно. Такая попытка обернулась бы огромными потерями для украинской армии. По его словам, "снимать осаду с Мариуполя или облегчать ее можно косвенным путем". Украинские военные делают все, что в их силах.

Вечером, 12 апреля, на Мариуполь оккупанты сбросили химическое оружие. Как рассказал лидер Азова Андрей Билецкий, применение опаснейшего оружия было на Азовстале. По его словам, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Всего пострадавших трое.

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