В Мариуполе кадыровцы ради пиар-видео обстреливают многоэтажки из танка: там могут быть гражданские

"Кадыровцы" обстреливают жилые дома в Мариуполе / скриншот

В Мариуполе, который с начала марта находится в осаде российских оккупантов, кадыровцы устроили себе развлечение. Ради очередного "пиар-видео" они уничтожают жилые многоэтажки. Причем обстрел домов ведется в районе, который уже оккупирован, то есть списать разрушения на "нацистов" и "бандеровцев" не получится. Если там кто-то и есть, то это обычные жители города.

Как видно на кадрах, которые опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, боевики чеченского диктатора Рамзана Кадырова бьют из танков по жилым домам в Левобережном районе города - в той его части, которая находится ближе к Восточному микрорайону.

В этой части Мариуполя украинских защитников города нет уже больше 20 дней.

"Если вы думаете, что тик-ток войско "кадыровцев" воюет только автоматами с пустыми окнами, то это не так. Новый уровень – подогнать танк и расстреливать многоэтажки в районе, который уже оккупирован... Гражданские? Разве они волнуют оккупантов? Хорошее видео важнее жизни мариупольцев", - написал Андрющенко.

Как сообщал Главред, ранее в Сети появилось постановочное видео "TikTok-войск" чеченского диктатора Рамзана Кадырова. Кадыровцы обстреляли воздух, хотя делали вид, что сражаются с каким-то, видимо, воображаемым врагом.

Ранее "кадыровцы" вступили в "ожесточенный бой" в одном из украинских городов. Они отличились тем, что обстреляли неработающий светофор, а "битву" засняли на камеру. Видео попало в Сеть.

Также "кадыровцы" отметились съемкой еще одного постановочного "боя" с пустым гаражом. Один из боевиков обстреливал металлическую дверь, якобы участвуя в перестрелке с кем-то снаружи.

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