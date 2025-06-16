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Когда ходить и что категорически нельзя делать на кладбище: объяснение священников

Руслана Заклинская
16 июня 2025, 15:17
779
Существуют неписаные правила и запреты, которых стоит придерживаться, чтобы не нарушить покой умерших и не навлечь неприятностей на себя.
Когда ходить и что категорически нельзя делать на кладбище: объяснение священников
Почему не стоит ходить в одиночку, смотреть на чужие могилы и когда лучше не идти / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в YouTube

Вы узнаете:

  • Почему нельзя ходить на кладбище в одиночку
  • Что категорически запрещено делать на кладбище
  • Сколько раз можно ходить на кладбище

Посещение кладбища - это не только момент скорби, но и время для размышлений, молитвы и почтения памяти умерших. В Украине существуют свои правила и традиции, связанные с пребыванием на кладбище.

Главред узнал основные правила и запреты относительно посещения кладбища.

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Почему нельзя ходить на кладбище в одиночку

Существует поверье, что посещение кладбища в одиночку может привести к негативным последствиям. Считается, что души умерших могут почувствовать одиночество и привязаться к живому человеку, что может вызвать неприятности или болезни. Поэтому традиционно рекомендуется посещать кладбище в компании.

Что ни в коем случае нельзя делать на кладбище

Кладбище - это место покоя и уважения к умершим, поэтому существуют определенные правила, которых следует придерживаться. Ни в коем случае нельзя громко разговаривать, шутить или веселиться, ведь это нарушает атмосферу памяти и почитания. Также запрещено портить могилы, оставлять мусор, бить или ломать цветы, шуметь и делать лишние фотографии без уважения. Не стоит употреблять алкоголь или устраивать пикники на территории кладбища. Все это считается неуважением к усопшим и их семьям.

Автор YouTube-канала "Гуцульская магия" утверждает, что на кладбище существует ряд запретов, которых следует строго придерживаться из уважения к умершим и их близким. Нельзя поднимать вещи, которые упали - это считается нарушением покоя и несет негативную энергетику.

Запрещено чрезмерно радоваться или слишком тосковать - и то, и другое нарушает равновесие и покой этого места. Особенно опасно произносить покойному слова вроде: "Я так скучаю по тебе, что хочу уйти следом". По народным верованиям, такие фразы могут быть роковыми - душа умершего может воспринять их как призыв и забрать с собой живого человека. Поэтому стоит быть осторожным в словах и не звать смерть.

Также не следует считать деньги на кладбище, поскольку это притягивает неудачу. Категорически запрещено есть или пить на территории кладбища, приходить после захода солнца, а также забирать любые предметы с кладбища домой.

Почему нельзя ходить на кладбище после захода солнца

Существует поверье, что в после захода солнца на кладбище активизируются темные силы, которые могут "прицепиться" к человеку. Отец Николай Мишовский утверждает, что действительно раньше было принято не ходить на кладбище после захода солнца. Однако, по его словам, это не является правилом, а скорее суеверием.

"Возможно суеверие, а возможно когда-то было так принято. Потому что когда на кладбище темно, то не было что там делать. Вот что делать на кладбище, когда темно? Условно говоря, вы убираете могилы ваших родных, а если уже темно и вы убираете в темноте, это как минимум выглядит странно... Возможно суеверие, а возможно люди пытались уберечься от каких-то страхов, чтобы чего-то там не испугаться вдруг", - пояснил священник.

Смотрите видео с объяснением, можно ли ходить на кладбище после захода солнца:

Можно ли ходить на кладбище с пустыми руками

Согласно народным приметам, приносить что-то на кладбище - это знак уважения к умершим. Рекомендуется приносить цветы (предпочтительно четное количество) или небольшие угощения, которые оставляют на могиле. Приходить с пустыми руками считается неуважением и может навлечь несчастье.

Почему на кладбище нельзя смотреть на чужие могилы

Существует поверье, что рассмотрение чужих могил может привести к негативным последствиям. Считается, что это может привлечь внимание душ умерших, которые могут "прикрепиться" к живому человеку. Поэтому рекомендуется избегать рассматривания чужих могил.

Сколько раз можно ходить на кладбище

Сколько раз ходить на кладбище - это личное решение каждого человека, в зависимости от его потребностей и чувств, говорит отец Назарий Бигун. Однако традиционно считается, что минимум следует посетить кладбище трижды в год.

"Сколько раз вы считаете нужным и чувствуете, что вам надо быть, столько раз и ходите. Минимум - три раза в год: первое воскресенье после Пасхи, Пятидесятница и поминальная Дмитриевская родительская суббота", - отметил священник.

Смотрите видео с объяснением, сколько раз в год нужно ходить на кладбище:

@padrenazariibihun Ответ пользователю @userhqk1xyey5u Авторская рубрика да или нет, она собой представляет короткие ответы на вопросы прихожан в онлайн. Есть вопросы ко мне, как священнику? Задавай в комментариях. #падреназарийбигун♬ Stories 2 - Danilo Stankovic

Как здороваться с усопшим на кладбище

Приветствие с усопшим на кладбище обычно происходит через молитву или тихое обращение. Важно проявлять уважение и спокойствие, избегая громких разговоров или смеха. Вместо привычных приветствий, лучше сказать: "Упокой, Боже, душу умершего и прости ему грехи вольные и невольные".

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Кто такой отец Николай Мишовский?

Мишовский Николай Казимирович (род. 22 мая 1979 года, г.Шаргород, Винницкая обл., УССР) - священник римско-католической церкви, медийщик, директор католического общественно-религиозного интернет журнала Credo, преподаватель Высшей Духовной Семинарии Святого Духа в г.Городок, пишет Википедия.

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