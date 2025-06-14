Можно ли ставить свечу за упокой, если человек без вести пропал: священник объяснил

В таком деле точно не стоит делать поспешных действий, подчеркнул отец Алексей Филюк.

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Можно ли ставить свечу за упокой, если человек без вести пропал/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин с видео

Вы узнаете:

Если человек без вести пропал, можно ли ставить свечу за упокой

Как правильно поступить в такой ситуации

Если человек считается без вести пропавшим, не стоит ставить в церкви свечу за упокой души этого человека.

В такой ситуации не нужно делать поспешных выводов. Об этом рассказал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

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"Это еще рано (ставить свечу за упокой, если человек пропал без вести - ред.). Если человек пропал без вести, молимся как за живого. Потому что нет у Бога мертвых - все живые. Вы не получили похоронки, вы не получили официальных подтверждений о смерти его. Поэтому ставить свечи за упокой не нужно", - подчеркнул священник.

Он отметил, что за такого человека стоит молиться, как за живого.

"Так же все, у кого, не дай Бог, родственники исчезли и нет никакого известия, молимся как за живых, а не выставляем черные свечи на страницах в фейсбуке, еще не зная, не получив документа. Много есть разных ситуаций, но как мы не получили официального подтверждения - не хороним своих родных заживо и авансом наперед", - отметил отец Алексей Филюк.

Смотрите видео о том, можно ли ставить свечу за упокой, если человек без вести пропал:

Как ранее рассказывал Главред, священник дал однозначный ответ, можно ли носить одежду умерших. Священник ответил, стоит ли верить в примету, которая говорит, что ношение одежды умерших может привести к беде.

Также ранее священник ответил, нужно ли развенчиваться, когда муж и жена разошлись. Священник объяснил, действительно ли нужно идти в церковь и развенчиваться, если венчанная пара разошлась.

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Кто такой Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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