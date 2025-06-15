Кто должен обмывать умерших: священник объяснил, обязательно ли это делать

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк рассказал о традициях и современной практике омовения тел покойников перед погребением.

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Кто должен мыть покойника перед погребением / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TiikTok

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Кто должен мыть покойников

Что делать, если обмывать умершего страшно

Обряд подготовки тела к погребению - древняя традиция, которая сохраняется в украинской культуре веками. Однако в современном мире многие семьи не знают, кто именно должен осуществлять омовение покойника: это обязанность родных или дело специализированных служб. Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк объяснил, кто должен выполнять обряд омовения умерших перед погребением.

По его словам, все зависит от места, где произошла смерть, и обстоятельств. Как отметил Филюк, в городах обычно этим занимаются специальные ритуальные службы или работники морга.

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"Есть такая традиция - помыть (умершего - Главред)... Но кто должен мыть? Если в городе - то есть служба, которая занимается снаряжением человека, ритуальная служба. Если в морге - там санитары моют", - сказал он.

В сельской местности ситуация другая. Раньше в селах существовала традиция, когда этим занимались специально назначенные женщины. Однако сейчас эта традиция почти исчезла, ведь большинство таких людей уже умерли. Поэтому в настоящее время этим занимаются родные.

"Если умер муж - женщина обтерла его тряпочкой, обмыла, чтобы чистенькое тело было, - и все: снарядили, положили и хоронят... Было у меня такое, были моменты: бабушка умерла и мыл бабушку, а что делать... Ну а куда деваться? Семья должна мыть. Кто же еще?" - подчеркнул отец Алексей.

Священник подчеркнул, что семья должна сама принимать решение, кто и как будет готовить тело. Если кто-то боится или сомневается, то можно оставить тело без омовения - это также приемлемо.

"Если есть страхи - то не мойте, пусть так лежит. Как себе хотите", - добавил священник Филюк.

Смотрите видео о том, кто должен мыть покойника перед погребением:

Как ранее рассказывал Главред, если человек пропал без вести, ставить свечу за упокой рано. За таких людей следует молиться как за живых, пока нет официального подтверждения о смерти, утверждает священник.

Священник ПЦУ Алексей Филюк объяснил, что праздновать день рождения заранее или после даты можно - в этом нет греха. Главное - с благодарностью принимать каждый день и праздновать с молитвой и благодарностью Богу.

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Кто такой Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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