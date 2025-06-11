Являются ли грехом азартные игры: священник дал неожиданный ответ

На первый взгляд играть в азартные игры нельзя настоящим христианам, но не все так однозначно.

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В чем опасность азартных игр / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

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В каких случаях можно играть в бильярд

Можно ли играть в азартные игры со ставками

Существует мнение, что верующим нельзя играть в любые азартные игры. К ним, в частности, относят и бильярд. Однако священник Православной церкви Украины Алексей Филюк рассказал в TikTok, что не во всех случаях бильярд будет грехом.

Главред выяснил, что азартные игры можно играть лишь в случае, если человек не делает ставки. То есть, если вы просто зашли после работы к друзьям, у которых есть бильярдный стол, сыграть в эту игру можно.

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"Если бы корову поставил я - то был бы грех. А просто так, знаете, это то же самое, что и в телефоне в Facebook сидеть, или в Instagram", - рассказывает священник во время игры в бильярд.

Поэтому главным правилом таких игр является отсутствие азарта поставить что-то и проиграть.

Смотрите видео с объяснением священника:

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Кто такой Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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