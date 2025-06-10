Можно ли держать дома искусственные цветы: священник удивил ответом

Сейчас на полках магазинов можно найти много видов искусственных цветов.

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Можно ли держать дома искусственные цветы / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

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Можно ли украшать дом искусственными цветами

Что об этом говорит священник

Еще с давних времен люди пытаются украсить свое жилье и сделать его более уютным. Многие используют для этого цветы, в частности, искусственные.

Главред решил разобраться, стоит ли расставлять дома искусственные цветы.

Стоит ли украшать дом искусственными цветами

Считается, что между живыми цветами и человеком существует связь, обмен энергией. В то же время, искусственные цветы никакой энергетической ценности не имеют.

Некоторые специалисты по эзотерике считают, что искусственные цветы в доме могут принести в жизнь только безжизненное, поддельное, ненастоящее. Они не смогут улучшить ваши эмоции, оказать положительное влияние на энергетику.

Кроме того, согласно учению фэн-шуй, искусственные цветы символизируют одиночество.

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Что думает священник об искусственных цветах

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк рассказал, что расставлять пластмассу, синтетику дома не стоит.

"Зачем пластмасса, синтетика, химия нужна в вашем доме? Пластмассовые вещи - это хлам. Ни на кладбище не надо пластмассовых цветов, ни в доме. Это все химия, дышите им. Натуральное должно быть! Натуральная жизнь, натуральный человек", - подчеркнул он.

Священник сказал, как он относится к искусственным цветам - видео:

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Кто такой Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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