Существуют ли современные ведьмы: священник дал однозначный ответ

Вы узнаете:
- Существуют ли современные ведьмы
- Кого в современности можно считать ведьмами
Термин "ведьма" происходит от древнеславянского слова "ведать", то есть "знать", и в прошлом означал мудрую женщину, которая помогала общине.
Однако в разные века ведьмами называли женщин, которые практиковали магию и колдовство. Ведьм воспринимали неоднозначно - кто-то обращался к ним за помощью в разных делах, а кто-то считал их пособниками нечистых сил, боялся и обходил десятой дорогой.
Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк ответил, существуют ли современные ведьмы.
"Испокон веков в мире существует добро и зло. Добро идет от Бога, а зло идет от сатаны. Колдовство, гадание - это все от сатаны. И если сегодня даже на просторах интернета, например, в TikTok, кто-то сливает на воск, кто-то гадает на картах - одним словом, колдуют, то это есть слуги сатаны. Их в народе называют - это не я придумал - их называют в народе ведьмы", - отметил священник.
Смотрите видео о том, существуют ли современные ведьмы:
Ранее отец Алексей Филюк рассказал можно ли назвать ребенка именем папы или мамы - священник сказал, будет ли "один ангел на двоих". Нередко можно услышать, что если назвать ребенка именем отца, то будет "один ангел на двоих". Действительно ли это так - священник ответил.
Также ранее Главред рассказывал, можно ли носить одежду умерших - священник дал однозначный ответ. Священник ответил, стоит ли верить в примету, которая говорит, что ношение одежды умерших может привести к беде.
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Кто такой Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
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