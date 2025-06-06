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Действительно ли кто-то умрет, если над домом кричит сова: священник ответил

Марина Фурман
6 июня 2025, 03:05
17
Священник ПЦУ не рекомендует верить суевериям.
сова, Тимчук
Священник ответил, действительно ли крик совы предвещает смерть / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Почему крик совы вызывает у людей страх
  • Действительно ли крик совы предвещает беду

Сову можно назвать загадочным животным, с которым связано огромное количество примет и суеверий. Некоторые считают птицу достаточно мудрой, другие же пугаются ее крика, особенно, в ночное время суток. Кроме того, предки верили, что крики совы могут навлечь смерть на семью. Главред выяснил, действительно ли это так.

Обычно в селе люди были очень внимательны к природе и пытались толковать каждое явление, которое выходило за рамки обыденного. В частности, сова, которая появлялась ночью возле дома и издавала громкий крик, сразу привлекала внимание. Некоторые предки считали, что это может быть предупреждением об опасности, болезни или даже смерти. Именно поэтому наши бабушки старались отогнать птицу как можно дальше от двора.

видео дня

Тем временем священник Православной Церкви Украины Юлиан Тимчук призвал не вестись и не верить всевозможным суевериям.

Он сказал, что крик совы действительно может звучать жутко ночью, однако это естественное поведение птицы, которое совсем не связано с судьбой человека. Он отметил, что верующим не стоит придавать таким вещам чрезмерное значение.

"Люди верят в разные суеверия, например, что если ворона летит, то обязательно должен кто-то умереть. Но на самом деле это просто птичка, которая летит, и мы можем услышать, как она поет. Если сова над домом поет, то ничего плохого в этом нет. Не надо думать, что сразу кто-то умрет", - рассказал священник.

Если вы услышали сову ночью - не стоит пугаться. Лучше вспомнить, что природа не является врагом, а нашим союзником.

Смотрите видео, в котором священник ответил, действительно ли крик совы предвещает смерть:

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Кто такой Юлиан Тимчук?

Юлиан Тимчук - священник небольшого прихода в горном селе Розтоки. Он проповедует в различных социальных сетях, в частности в ТikTok, Instagram, Facebook, YouTube. В блоге священник проводит духовные беседы и молитву с людьми онлайн.

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