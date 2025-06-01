Можно ли спать на кровати, на которой умер человек: священник дал ответ

Вы узнаете:
- Что делать с кроватью умершего человека
- Почему раньше дети дрались за кровать покойного родственника
У украинцев есть много суеверий относительно вещей, которые остаются после смерти человека. Например, можно ли спать на кровати покойника и что с ней в принципе можно делать.
Главред узнал ответы на эти вопросы. Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк ответил в TikTok, что делать в случае смерти человека с его кроватью.
По его словам, не важно, кому именно принадлежит кровать - на ней можно спокойно спать и думать о каких-либо суевериях не стоит.
"Чего бояться? Надо жить, надо спать. Спите, главное чтобы выспались", - подчеркнул он.
Филюк привел пример времен, когда в семьях было по 12 детей. Если в доме умирала бабушка, ее внуки дрались между собой за ее кровать и не брезговали на ней спать, ведь тогда в домах было очень мало места.
Если же вы не хотите спать на кровати покойника, то священник советует вынести ее из дома, или же кому-то отдать.
Смотрите видео с объяснением священника:
@o.filiuk1
Чи можна спати на ліжку де померла людина???♬ оригінальний звук - Олексій Філюк
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Кто такой Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает трех усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
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