Сколько времени после смерти близкого человека нужно носить траурную одежду

Священник ответил, как долго нужно одевать одежду черного цвета.

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Как долго надо носить траурную одежду / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин с видео в YouTube

Вы узнаете:

Сколько стоит носить черную одежду после смерти близкого человека

Можно ли не носить траурные вещи вообще

В Украине существует традиция, согласно которой родственники умершего человека после его захоронения должны некоторое время ходить в черной одежде, что соответствует трауру. Однако возникает вопрос, сколько времени нужно одеваться в черное, ведь кто-то придерживается традиции 9 дней, а кто-то и год.

Главред узнал, что об этом думает священник Православной церкви Украины Алексей Филюк. Ответ на подобный вопрос своей подписчицы он дал в видео в TikTok.

видео дня

По его словам, это вопрос индивидуальный. Не может никто никого заставлять носить черную одежду по трауру в течение какого-то срока. Каждый сам для себя должен решить, ходить в черном 40 дней, полгода, год, или не ходить вообще.

"Кто-то носит траур 9 дней, кто-то 40 дней, кто-то носит год, а кто-то не носит ни грамма и это в его праве. Мы не в праве его осуждать... Цените живых, а если человек отошел, то этим трауром вы не поможете человеку", - добавил он.

Смотрите видео с объяснением священника:

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Кто такой Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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