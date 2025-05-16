Отдать или сжечь: священник ответил, что лучше сделать с телефоном умершего

Есть несколько вариантов, куда деть телефон человека, который умер

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Священник посоветовал, что делать с телефоном человека, который умер / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Вы узнаете:

Что лучше сделать с телефоном покойного человека

Кому можно отдать телефон умершего

Часто после захоронения близкого человека родственники не знают, как правильно поступить с вещами покойного, в частности телефоном. Вопрос об этом задали священнику Православной церкви Украины Алексею Филюку в TikTok.

Главред выяснил, что лучшим решением по мнению священника является отдать вещь кому-то, кто в этом нуждается, ведь это станет актом милосердия.

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"Есть нуждающиеся люди, есть какие-то бедные в семье, может какие-то дети не имеют. Если какой-то iPhone, то подарите внукам, а простой телефон можно ВСУ подарить, там такие простые телефоны нужны", - подчеркнул священник.

Он также отметил, что не нужно бояться самостоятельно использовать телефон умершего, например, звонить по нему. Кроме этого не стоит сжигать ни телефон, ни другие вещи покойного.

"Если человек не будет им пользоваться и вы не хотите этого телефона, то надо его отдать, или держать как памятку. Здесь вопрос индивидуальный. Что хотите, то и делайте, в церковь не надо нести телефонов", - добавил Филюк.

Смотрите видео о том, что по мнению священника лучше сделать с телефоном умершего:

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Кто такой Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает трех усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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