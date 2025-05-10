Можно ли в церкви зажигать свечу от другой свечи: священник ответил

Среди людей существуют некоторые суеверия о том, как правильно зажигать свечи.

https://glavred.info/life/mozhno-li-v-cerkvi-zazhigat-svechu-ot-drugoy-svechi-svyashchennik-otvetil-10663352.html Ссылка скопирована

Как правильно зажигать свечу / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как зажигать свечу в церкви

Что произойдет, если зажечь свечу от других свечей

Многие люди, приходя в церковь, хотят положить в специально отведенных местах свечу. Однако, вокруг этого действа существуют определенные поверья.

Главред решил разобраться, как правильно зажигать свечу в церкви.

видео дня

Почему говорят, что нельзя зажигать свечу от другой свечи

Часто можно услышать, что в храме нельзя зажигать свечу от спичек или зажигалки, только от лампадки, горящей в центре.

Также существует суеверие, что зажигать свою свечу от свечи, которая стоит рядом нельзя. Считается, что так можно перетянуть на себя чужие проблемы.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Священник сказал, как зажигать свечу в церкви

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк сказал, что зажигать свечи можно и от лампадки, и от других свечей.

"В Библии о свечах ничего не написано. Здесь вопрос индивидуальный. Если свечи горят, то от одной свечи можно себе зажечь и поставить свою свечу. Зажигайте так, как вам удобно", - подчеркнул он.

Священник ответил, можно ли зажигать свечу от свечи другого человека - видео:

Читайте также:

Кто такой Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред