Можно ли в церкви зажигать свечу от другой свечи: священник ответил

Вы узнаете:
- Как зажигать свечу в церкви
- Что произойдет, если зажечь свечу от других свечей
Многие люди, приходя в церковь, хотят положить в специально отведенных местах свечу. Однако, вокруг этого действа существуют определенные поверья.
Главред решил разобраться, как правильно зажигать свечу в церкви.
Почему говорят, что нельзя зажигать свечу от другой свечи
Часто можно услышать, что в храме нельзя зажигать свечу от спичек или зажигалки, только от лампадки, горящей в центре.
Также существует суеверие, что зажигать свою свечу от свечи, которая стоит рядом нельзя. Считается, что так можно перетянуть на себя чужие проблемы.
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Священник сказал, как зажигать свечу в церкви
Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк сказал, что зажигать свечи можно и от лампадки, и от других свечей.
"В Библии о свечах ничего не написано. Здесь вопрос индивидуальный. Если свечи горят, то от одной свечи можно себе зажечь и поставить свою свечу. Зажигайте так, как вам удобно", - подчеркнул он.
Священник ответил, можно ли зажигать свечу от свечи другого человека - видео:
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Кто такой Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
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