Можно ли в церковь без платка - мнение священника о современных правилах

Нужно ли христианам носить платок в храм: что говорят Священное Писание и священники.

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Для чего надевать платок в церковь / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Нужно ли надевать платок в храм

Можно ли ходить в церковь с макияжем

Из поколения в поколение передается правило о том, что женщине нельзя заходить в храм с непокрытой головой. Если нарушить этот запрет, можно разгневать Бога. Главред расскажет, можно ли женщине находиться в церкви без платка и насколько это важно в современной традиции.

Можно ли прийти в церковь без платка

Митрофорный протоиерей, отец Ярослав Лашкив(Православная церковь Украины), родом из Ивано-Франковской области, прокомментировал дискуссии вокруг платка и церкви: в Священном Писании апостол Павел говорит о том, что женщина должна заходить в храм с покрытой головой. Это означает, что она замужем и проявляет перед Богом свою покорность. Однако не все верующие народы знают, что такое платок. По словам священника, который служит Богу уже 32 года, раньше среди простого люда существовали стереотипы и осуждение в отношении женщин, которые приходили в церковь с непокрытой головой.

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По словам отца Ярослава, некоторые люди даже приходили и говорили ему об этом, на что он отвечал, что даже если женщина будет в баняке - это все равно будет означать, что у нее покрыта голова. То есть он пытался перевести это в шутку, поскольку это не обязательное требование. Ведь тогда пришлось бы критиковать всех людей, которые имеют малейший грех и приходят с ним в церковь.

Священник уверен, что так же, как мы входим в церковь с грехами, мы можем прийти туда и с непокрытой головой. Можно ли прийти в церковь в штанах и без платка? Да, можно, главное - чтобы это было сознательное желание прийти к Богу. Человек должен осознавать, куда он идет, и одеваться соответственно. Нигде не написано, что женщина не может прийти в церковь в штанах, но недопустимо заходить в храм в купальниках или шортах, хотя и этот запрет прямо не прописан.

Можно ли заходить в церковь с макияжем

Отец Ярослав отмечает, что это зависит от настоятеля храма, особенно если речь идет о святом причастии. Некоторые священники во время причастия касаются ложечкой губ женщины, и если они накрашены, то на ложечке остается помада. Именно поэтому многие священники во время исповеди просят женщину вытереть губы перед причастием и объясняют, зачем это нужно.

Можно ли краситься православным? Да, если настоятель храма не выступает против этого, а макияж не мешает другим верующим и не имеет вызывающего вида.

Нужно ли надевать крестик в церковь

Крестик не является обязательным для того, чтобы прийти в церковь. Главное - чтобы вера была в душе человека. Если человек носит крестик, что является правильным для христианина, то он должен быть на теле. Именно поэтому его и называют нательным. Однако его не нужно носить напоказ - одевать поверх гольфа или кофты - это демонстрация его стоимости и красоты. Это не является христианским ношением, а скорее воспринимается как украшение. Категорически запрещено носить крестик на ушах или в носу - это является неуважением к Богу. Крест - символ страданий Иисуса Христа, искупления Господа Бога за людей и Его любви к нам.

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Кто такой отец Ярослав Лашкив ? Отец Ярослав Лашкив - митрофорный протоиерей Православной церкви Украины (ПЦУ), родом из Ивано-Франковской области. Он является благочинным Выгодского благочиния Ивано-Франковско-Галицкой епархии ПЦУ и настоятелем храма святого Николая в селе Кропивник Калушского района. Отец Ярослав Лашкив известен своей открытостью и стремлением донести до верующих суть христианского учения, акцентируя внимание на духовных аспектах веры, а не на внешних формах.

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