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Молитва за здоровье: искреннее обращение к Богу творит настоящие чудеса

Алексей Тесля
19 апреля 2024, 13:50
Какой иконе нужно молиться о здоровье - кому молиться за выздоровление.
молитва
Как правильно читать молитву за здоровье / Коллаж: Главред, Фото: Instagram/mytropolyt_epifaniy

Молитва за больных

Владыка Вседержитель и Святой Царь, что всех караешь, но не уничтожаешь, укрепляешь падших и возвышаешь поверженных, печали жизни человеческой развеиваешь.

Молимся Тебе, Боже наш, раба Твоего больного (имя) посети милостью Твоей, прости ему всякий грех вольный или невольный.

Да, Господи, Твою целебную силу с неба сошли, коснись тела, погаси горячку, утоли страдания и всякую тайную немощь.

Будь врачом рабу Твоему, подними его с постели недуга и от ложа боли целым и здоровым, дай ему быть Церкви Твоей послушным и воле Твоей исполнителем.

Ибо Тебе надлежит миловать и спасать нас, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу ныне, и во всякое время, и во веки веков.

Аминь.

Молитва за исцеление

О, премилосердный Боже, Отче, Сын и Святой Дух, Тебе в Нераздельной Троице поклоняемся и Тебя славим!

Взгляни милостиво на раба Твоего (имя) недужего, отпусти ему все проступки его, подай ему исцеление от болезни, верни ему здоровье и силы телесные, подай ему долгую и счастливую жизнь, земные и духовные Твои блага, чтобы он вместе с нами приносил благодарственные молитвы Тебе, всещедрому Богу и Творцу нашему.

Пресвятая Богородица, всесильным заступничеством Твоим помоги мне умолить Сына Твоего, Бога нашего, за исцеление раба Божия (имя).

Все святые и ангелы Господни, молите Бога о недужем рабе Его (имя).

Аминь.

Скриншот
/ uapc.te.ua

Какому святому молиться за здоровье

Священнослужители говорят о том, что о выздоровлении можно молиться сразу нескольким святым. Сильная молитва об исцелении от болезни святому Пантелеймону. Также можно молиться Архангелу Рафаилу и великим святым и чудотворцам:

  • Иоанну Предтече;
  • Николаю Мирликийскому;
  • Спиридону Тримифунтскому.

Смотрите видео - замироточили иконы во время молитвы за воинов:

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