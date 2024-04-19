Молитва за здоровье: искреннее обращение к Богу творит настоящие чудеса

Молитва за больных
Владыка Вседержитель и Святой Царь, что всех караешь, но не уничтожаешь, укрепляешь падших и возвышаешь поверженных, печали жизни человеческой развеиваешь.
Молимся Тебе, Боже наш, раба Твоего больного (имя) посети милостью Твоей, прости ему всякий грех вольный или невольный.
Да, Господи, Твою целебную силу с неба сошли, коснись тела, погаси горячку, утоли страдания и всякую тайную немощь.
Будь врачом рабу Твоему, подними его с постели недуга и от ложа боли целым и здоровым, дай ему быть Церкви Твоей послушным и воле Твоей исполнителем.
Ибо Тебе надлежит миловать и спасать нас, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу ныне, и во всякое время, и во веки веков.
Аминь.
Молитва за исцеление
О, премилосердный Боже, Отче, Сын и Святой Дух, Тебе в Нераздельной Троице поклоняемся и Тебя славим!
Взгляни милостиво на раба Твоего (имя) недужего, отпусти ему все проступки его, подай ему исцеление от болезни, верни ему здоровье и силы телесные, подай ему долгую и счастливую жизнь, земные и духовные Твои блага, чтобы он вместе с нами приносил благодарственные молитвы Тебе, всещедрому Богу и Творцу нашему.
Пресвятая Богородица, всесильным заступничеством Твоим помоги мне умолить Сына Твоего, Бога нашего, за исцеление раба Божия (имя).
Все святые и ангелы Господни, молите Бога о недужем рабе Его (имя).
Аминь.
Какому святому молиться за здоровье
Священнослужители говорят о том, что о выздоровлении можно молиться сразу нескольким святым. Сильная молитва об исцелении от болезни святому Пантелеймону. Также можно молиться Архангелу Рафаилу и великим святым и чудотворцам:
- Иоанну Предтече;
- Николаю Мирликийскому;
- Спиридону Тримифунтскому.
Смотрите видео - замироточили иконы во время молитвы за воинов:
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