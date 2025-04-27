Можно ли убирать в доме, когда кто-то из семьи в дороге: священник ответил

Священник предупредил, когда нужно убирать: до или после приезда гостей.

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Священник ответил на популярное суеверие / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

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Разрешает ли церковь убирать пока близкие в дороге

Нужно ли убирать после приезда гостей

Многие придерживаются правила, что убирать во время того, как кто-то из родных и близких должен выезжать, или наоборот приехать домой строго запрещено. Однако действительно ли стоит придерживаться этого ответил священник.

Главред узнал, что пребывание близких в дороге не является преградой. Об этом в TikTok заявил священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

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Он утверждает, что убирать в доме наоборот надо, чтобы гости не видели рейваха в доме. А любые убеждения о таком запрете - не более чем суеверия. Это касается в частности подметания.

"Нельзя подметать, потому что кто-то едет в дорогу. Чего нельзя? Можно и нужно", - подчеркнул он.

Если в доме были гости, понабрасывали и понамусорили, после них обязательно хорошо вымести дом. Так же и перед посещением близких дом должен быть чистым и вымытым.

"Поэтому убирать надо и до гостей, и после гостей, и сегодня, и завтра. А лучше всего - не мусорить, потому что не там чисто где убирают, а там где не мусорят", - подытожил священник.

Смотрите видео о том, разрешено ли убирать, когда близкие в дороге:

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Кто такой Алексей Филюк? Алексей Филюк - украинский религиозный деятель, общественный активист, волонтер, блогер, член Национального союза журналистов Украины.Сейчас настоятель храмов Успения Пресвятой Богородицы в Шушковцах и Святого архистратига Михаила в Белозерке Кременецкого района. 2024 года издал книгу "365 христианских песен на каждый Божий день", пишет Википедия.

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