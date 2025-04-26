Можно ли давать собаке освященную паску: священник дал однозначный ответ

Священник объяснил, будет ли грехом дать собаке освященную паску.

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Можно ли давать собаке освященную паску/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео, УНИАН

Вы узнаете:

Можно ли давать собаке освященную паску

Не является ли это грехом

Если возникла такая ситуация, что освященная паска засохла или испортилась, то может возникать вопрос, можно ли давать ее собаке или другим домашним животным.

На этот вопрос ответил священник Православной церкви Украины Алексей Филюк. Он отметил, что он не рекомендует давать собакам паску, тем более освященную.

"Собаки хотят есть, на то есть им разные продукты. Но паску, тем более освященную, я не рекомендую давать. В слове Божьем написано: "Не давайте святого псам". Конечно, там другое немножко значение слова Христовы имеют: "Не давайте святого псам и не бросайте жемчуг между свиньями". Но я хочу сказать - не давайте", - сказал священник.

Он отметил, что если есть лишние паски, то лучше отдать их людям, а собак кормить другими продуктами или купить им корма.

"Напекать пасок надо в меру, не стоит переводить продукты. Есть здоровье - испеките две и съешьте, испеките три и съешьте. А напекать 33 и потом давать собакам, котам - не годится. Надо делать с умом", - сказал отец Филюк.

Смотрите видео о том, можно ли давать собаке освященную паску:

Ранее отец Филюк рассказал, является ли грехом самогоноварение. Священник ПЦУ Алексей Филюк объяснил, в каком единственном случае самогоноварение не будет грехом.

Также ранее отец Филюк рассказал, надо ли оставлять паски, яйца и конфеты на могилах умерших. Нарушение такого правила может обернуться серьезными последствиями.

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Кто такой Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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