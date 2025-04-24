Почему снятся умершие родственники - ответ священника

Вы узнаете:
- Почему снятся умершие
- О чем может предупреждать сон
Многим людям могут присниться умершие родственники. Обычно, такие сны вызывают тревогу и переживания, ведь не слишком приятны.
Главред решил разобраться, что делать, когда снятся умершие.
К чему снятся умершие родственники
Существует мнение, что таким способом умерший родственник пытается связаться с вами, например, для передачи какой-то важной информации или послания, поддержки или выражения прощения. О таких снах существуют даже народные приметы.
Считается, что чаще всего покойники снятся к проблемам, бедам или несчастьям. Если же покойники "приходят" во сне через годы после своей смерти, то это может говорить о хороших известиях, напоминать о важности семьи и друзей в жизни.
Священник объяснил, к чему снятся покойные
Священник Юлиан Тимчук рассказал, что если вам часто снятся умершие родственники, друзья или знакомые, то это не означает ничего страшного.
"Они нам снятся потому, что мы о них думаем. Но если они регулярно, систематически нам приходят во сне, то это означает то, что они нуждаются в нашей молитве", - сказал он.
К чему покойные родственники снятся живым - видео:
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