Чтобы быстро заснуть и выспаться: какая лучшая температура в комнате для сна

Эксперты рассказали, как температура в комнате влияет на сон человека.

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Сколько часов нужно спать / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какая комфортная температура для сна

Сколько часов нужно спать ежедневно

В реалиях современной жизни - долгий и крепкий сон является настоящей редкостью. Однако, существует один фактор, который влияет на то, как вы будете спать ночью.

Главред решил разобраться, какой должна быть температура в комнате, чтобы хорошо выспаться.

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Как температура в комнате влияет на сон

Как пишет Mirror, эксперты из Института исследований старения в течение полутора лет наблюдали за 50 людьми в возрасте 65 лет и старше. Они смогли увидеть, как окружающая среда, в частности температура, влияет на качество их сна.

Проанализировав в общей сложности 11 000 ночей сна, был сделан вывод, что участники имели наиболее эффективный сон, когда температура в спальне была между 20 и 25°C. В этом температурном диапазоне участники были наименее беспокойными, а средняя температура 20°C оказалась лучшей, если сравнивать ее с количеством часов, проведенных во сне.

Наиболее беспокойный сон наблюдался при повышении температуры до 30°C, когда было зафиксировано падение эффективности сна на 5-10 процентов.

"В общем, наши результаты указывают на оптимальный диапазон температур, при котором сон был наиболее эффективным и спокойным, когда ночная температура окружающей среды составляла от 20 до 25 градусов по Цельсию", - отметили эксперты.

Сколько часов нужно спать человеку

В то же время, отдельное исследование выявило идеальное количество сна для людей.

В исследовании изучались привычки сна почти 500 000 взрослых в возрасте от 38 до 73 лет и было обнаружено, что семь часов сна является оптимальной продолжительностью, необходимой для людей в этом возрастном диапазоне.

Хотя многие эксперты ранее советовали спать восемь часов, исследование пришло к выводу, что это может быть так же вредно, как и недостаточное количество сна.

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