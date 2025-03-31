Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Чтобы быстро заснуть и выспаться: какая лучшая температура в комнате для сна

Мария Николишин
31 марта 2025, 04:00
13
Эксперты рассказали, как температура в комнате влияет на сон человека.
Чтобы быстро заснуть и выспаться: какая лучшая температура в комнате для сна
Сколько часов нужно спать / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какая комфортная температура для сна
  • Сколько часов нужно спать ежедневно

В реалиях современной жизни - долгий и крепкий сон является настоящей редкостью. Однако, существует один фактор, который влияет на то, как вы будете спать ночью.

Главред решил разобраться, какой должна быть температура в комнате, чтобы хорошо выспаться.

видео дня

Как температура в комнате влияет на сон

Как пишет Mirror, эксперты из Института исследований старения в течение полутора лет наблюдали за 50 людьми в возрасте 65 лет и старше. Они смогли увидеть, как окружающая среда, в частности температура, влияет на качество их сна.

Проанализировав в общей сложности 11 000 ночей сна, был сделан вывод, что участники имели наиболее эффективный сон, когда температура в спальне была между 20 и 25°C. В этом температурном диапазоне участники были наименее беспокойными, а средняя температура 20°C оказалась лучшей, если сравнивать ее с количеством часов, проведенных во сне.

Наиболее беспокойный сон наблюдался при повышении температуры до 30°C, когда было зафиксировано падение эффективности сна на 5-10 процентов.

"В общем, наши результаты указывают на оптимальный диапазон температур, при котором сон был наиболее эффективным и спокойным, когда ночная температура окружающей среды составляла от 20 до 25 градусов по Цельсию", - отметили эксперты.

Сколько часов нужно спать человеку

В то же время, отдельное исследование выявило идеальное количество сна для людей.

В исследовании изучались привычки сна почти 500 000 взрослых в возрасте от 38 до 73 лет и было обнаружено, что семь часов сна является оптимальной продолжительностью, необходимой для людей в этом возрастном диапазоне.

Хотя многие эксперты ранее советовали спать восемь часов, исследование пришло к выводу, что это может быть так же вредно, как и недостаточное количество сна.

Читайте также:

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

сон
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Ультиматумы Путина: Украина назвала четыре "требования" России

Ультиматумы Путина: Украина назвала четыре "требования" России

23:22Война
"Путину плевать на дипломатию": Зеленский сделал заявление о прекращении огня

"Путину плевать на дипломатию": Зеленский сделал заявление о прекращении огня

23:07Война
Третий президентский срок: Трамп сделал заявление

Третий президентский срок: Трамп сделал заявление

22:27Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Влупил почти 8-балльный шторм: Украину атаковала усиленная магнитная буря

Влупил почти 8-балльный шторм: Украину атаковала усиленная магнитная буря

В Москве взорвался и загорелся лимузин Путина: СМИ раскрыли первые детали

В Москве взорвался и загорелся лимузин Путина: СМИ раскрыли первые детали

Гороскоп на апрель 2025 для Весов: названы самые прибыльные дни

Гороскоп на апрель 2025 для Весов: названы самые прибыльные дни

Многие даже не догадываются: сколько лет Шевченко прожил в России

Многие даже не догадываются: сколько лет Шевченко прожил в России

Гороскоп на неделю с 31 марта по 6 апреля: Рыб осыпят лаской, Девам - успех

Гороскоп на неделю с 31 марта по 6 апреля: Рыб осыпят лаской, Девам - успех

Последние новости

04:00

Чтобы быстро заснуть и выспаться: какая лучшая температура в комнате для сна

03:02

Без хлора и за считанные секунды: как эффективно уничтожить плесень в ваннойВидео

01:30

42-летняя звезда "Рассказа служанки" впервые стала мамойВидео

00:29

Звезда "Довбуша" признался, готов ли служить и почему сейчас не на фронте

30 марта, воскресенье
23:27

Дочь Елены Кравец раскрыла, вернется ли артистка в Студию Квартал-95

Надвигается жара в Украину: синоптик назвала дату резкой смены погодыНадвигается жара в Украину: синоптик назвала дату резкой смены погоды
23:22

Ультиматумы Путина: Украина назвала четыре "требования" России

23:07

"Путину плевать на дипломатию": Зеленский сделал заявление о прекращении огняВидео

22:27

Третий президентский срок: Трамп сделал заявление

22:23

"Господи, помоги": Настя Приходько показала редкое фото дочери-подростка

Реклама
22:10

В Киеве избили ветерана за замечание из-за русской музыки - что известно

21:18

Терпение Трампа на исходе: названо два условия удара по режиму Путина

21:05

Прощайте, иллюзии: почему Трамп хочет побыстрее "разрулить" Украинумнение

20:51

Россияне будут массово идти в наступление уже в ближайшие дни: что задумал Путин

20:41

Почти по всей Украине будут ливни: синоптики назвали регионы, где будет сухо

20:04

"Будет местный пахан": эксперт оценил вероятность распада РоссииВидео

20:00

Урожай картофеля станет больше, если посадить его рядом с одним растением

19:30

Путин разозлил Трампа и детали помощи США: главные новости Украины (дайджест)

19:28

Гороскоп Таро на неделю с 31 марта по 6 апреля: Ракам - проблемы, Львам - риск

19:09

В РФ создали новый дрон, который может сбивать вертолеты - Defense Express

18:50

Авиация и флот Европы в Украине: в WP узнали о плане и раскрыли подробности

Реклама
18:13

Как будет воевать РФ во втором полугодии 2025-го: Коваленко раскрыл планы врагаВидео

17:47

Гороскоп на неделю с 31 марта по 6 апреля: Рыб осыпят лаской, Девам - успех

17:17

Умер звезда "Поющих в терновнике" и "Сегуна"

17:15

Оккупанты заняли часть Торецка, ситуация напряженная - ГВА

17:13

"Я очень зол": Трамп резко ответил Путину и готовит удар по России - NBCВидео

17:05

"Мирный" план Трампа: Коваленко сделал прогноз о новых ударах РоссииВидео

16:43

Орбан примет Нетаньяху в Венгрии, несмотря на ордер Гааги

16:27

Избранница Дмитрия Кулебы призналась, как его медийность влияет на их отношения

16:25

Тайный удар ATACMS по Крымскому мосту: в NYT рассказали о плане атаки

16:16

Новый этап войны и "мясные навалы": появился мрачный прогноз по перемириюВидео

15:36

"Шантаж" США от Украины: в The New York Times раскрыли детали Курской операции

15:29

РФ готовится атаковать НАТО: СМИ назвали первую цель Путина

15:11

Известковый налет больше не появится: чем нужно обработать унитаз

14:45

На Украину летело более тысячи дронов: Зеленский ожидает реакции США на террор РФ

14:14

Трамп может резко изменить позицию по Украине: назван решающий факторВидео

13:56

Многие даже не догадываются: сколько лет Шевченко прожил в России

13:53

Через полтора года после вторых родов: известная певица беременна третьим

13:08

У врага появилось подкрепление: ВСУ сообщили об изменении ситуации возле Торецка

13:06

В Москве взорвался и загорелся лимузин Путина: СМИ раскрыли первые деталиВидео

13:04

Секретное сотрудничество США и Украины: NYT раскрыл, какую помощь получил Киев

Реклама
12:24

Сдерживание России больше не приоритет для США: СМИ опубликовали секретный отчет

12:06

Почему 31 марта нельзя ходить в гости: какой праздник, что нельзя делать

11:52

Могут ли новые ракеты Нептун уничтожить Крымский мост: назван интересный нюансВидео

11:30

Китайский гороскоп на завтра 31 марта: Кроликам - нападки, Петухам - риски

11:15

Перемирие в Украине станет критическим ударом для экономики РФ – WSJ

11:13

Скидки до 52% на препараты: в Минздраве заявили о снижении цен в аптеках

10:13

Оккупанты массово гибнут в Херсонской области: в Атэш рассказали детали

09:58

Страны Балтии опасаются окончания войны в Украине - Financial Times

09:41

США хотят обвинить Украину: Портников объяснил, что не так с соглашением о недрах

08:58

Скандал в США с перепиской в Signal: Трамп принял окончательно решение

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под Суджей
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять