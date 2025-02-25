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Большинство забывает: почему нужно снимать кольцо перед тем, как ложиться спать

Мария Николишин
25 февраля 2025, 03:30
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Эксперт по ювелирным изделиям предупредил всех, кто не снимает кольцо перед сном.
Большинство забывает: почему нужно снимать кольцо перед тем, как ложиться спать
Нужно ли снимать кольцо перед сном / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Можно ли не снимать обручальное кольцо перед сном
  • Что произойдет, если спать с кольцом на пальце

Многие постоянно носят кольца или свадебные обручальные кольца. Но это простое действие может быть вредным.

Ювелирный эксперт Нил Дутта предупреждает, что постоянное ношение колец, особенно на ночь, может привести к раздражению кожи или аллергическим реакциям, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.

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Почему не стоит спать с кольцом на пальце

По словам эксперта, кольца могут повредиться, если вы будете дергать и переворачивать их ночью. Чтобы продлить срок службы колец и обеспечить здоровье кожи, Нил советует выработать привычку снимать кольцо перед тем, как ложиться спать ночью.

"Постоянное ношение кольца, особенно во время сна, создает благоприятную среду для возникновения проблем с кожей. Ваше кольцо действует как барьер, задерживая влагу, отмершие клетки кожи и бактерии на коже", - подчеркнул он.

По его словам, это может привести к контактному дерматиту - заболеванию, которое вызывает красные зудящие высыпания, особенно у людей с аллергией на металлы.

Теплые и влажные условия в постели также могут способствовать росту грибков и бактериальных инфекций, которые могут обострить уже существующие заболевания кожи.

"Снимая обручальное кольцо на ночь, вы позволяете своей коже дышать, уменьшаете накопление влаги и минимизируете эти потенциальные риски для здоровья. Подумайте об этом, как о ночном "детоксе" вашего пальца от ювелирных украшений", - добавил эксперт.

Кроме того, ваши любимые кольца рискуют не только потерять свой блеск, но и получить структурные повреждения, если вы ложитесь спать вместе с ними.

"Снимая кольцо перед сном, вы не просто сохраняете его структурную целостность - вы защищаете свои драгоценные воспоминания и снижаете риск дорогостоящего ремонта или замены камня", - сказал ювелирный эксперт.

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