2 вещи, которые нельзя делать с обручальным кольцом: мольфар назвал последствия

Если нарушить запреты, то это может притянуть в брак большие проблемы.

https://glavred.info/life/2-veshchi-kotorye-nelzya-delat-s-obruchalnym-kolcom-molfar-nazval-negativnye-posledstviya-10609874.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать с обручальным кольцом / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Что узнаете:

Что будет, если дать померить кому-то обручальное кольцо

Почему обручальное кольцо нельзя снимать с пальца

У каждой семьи может быть свой талисман. Однако мало кто знает, что один из самых главных талисманов мы носим с собой с момента создания семьи. Этот оберег - обручальное кольцо. Известный украинский мольфарМаксим Гордеев рассказал, что нельзя делать с кольцом, если вы не хотите, чтобы в вашу семью пришли неприятности.

Что нельзя делать с обручальным кольцом

Ни в коем случае нельзя давать другому человеку мерить ваше обручальное кольцо. Если вы это сделаете, то рискуете собственными руками разрушить свою семью. Считается, что человек, который примеряет ваше кольцо, может забрать ваше семейное счастье и благополучие.

видео дня

"Обручальное кольцо - это ваш семейный оберег. Не относитесь к нему, как к пустому месту. Всегда уважайте и уважайте ваш талисман и никогда не давайте его обижать", - сказал мольфар.

Также нельзя снимать обручальное кольцо с пальца. Этот талисман должен быть с вами. Если вы снимете его, то автоматически лишитесь оберега вашей семьи. После этого в семье могут появиться конфликты, ведь она будет энергетически незащищенная.

Смотрите видео о том, что нельзя делать с обручальным кольцом:

Кто такой Макс Гордеев? Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, мольфар Максим Гордеев рассказывал о том, какие вещи категорически нельзя ставить на пол. Он утверждает, что пол является энергетически опасным местом. Если ставить вещи на пол, они впитают в себя весь негатив и принесут проблемы в вашу жизнь.

Также мольфар назвал сны, которые принесут беды и несчастья. Оказывается, что даже в обычных снах могут появиться образы, увидев которые стоит насторожиться.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред