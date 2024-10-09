2 дня, в которые нельзя убирать: как собственными руками не отпугнуть достаток

Многие знают, что существуют суеверия об уборке. Предки верили, что в воскресенье лучше воздержаться от физических дел. Известный украинский мольфар Максим Гордеев назвал дни, когда можно и нельзя убирать.
Он утверждает, что уборка в правильные дни поможет сохранить достаток, а в неправильные дни приведет к потере денег.
В какие дни можно убирать
Мольфар назвал дни, в которые нужно убирать, чтобы всегда в доме водились деньги.
Если убирать во вторник, то вы сможете привлечь неожиданную прибыль. Уборка в четверг поможет усилить финансовую энергию в вашем доме, которая будет притягивать средства.
Если наводить порядки в субботу, то вы сможете открыть этим новые денежные каналы. Через них вы сможете привлечь дополнительные заработки.
В какие дни нельзя убирать
Мольфар Максим Гордеев советует воздержаться от уборки в понедельник и пятницу.
"А вот в понедельник и пятницу я не советую убирать. Вы можете потерять деньги или потерять новые денежные поступления", - сказал Гордеев.
Смотрите видео о том, в какие дни можно и нельзя убирать:
Кто такой Макс Гордеев?
Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"
Ранее мольфар Максим Гордеев рассказывал о том, какие вещи категорически нельзя ставить на пол. Он утверждает, что пол является энергетически опасным местом. Если ставить вещи на пол, они впитают в себя весь негатив и принесут проблемы в вашу жизнь.
Также мольфар назвал сны, которые принесут беды и несчастья. Оказывается, что даже в обычных снах могут появиться образы, увидев которые стоит насторожиться.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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