Как выбрать качественный твердый сыр: 'Е-шка', на которую следует обратить внимание

Названо несколько признаков некачественного продукта и способ отличить твердый сыр от фальсификата.

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Как выбрать качественный твердый сыр / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Сыр - распространенный продукт в мире, который любят и украинцы. В каждом продуктовом магазине можно приобрести кусочек твердого сыра. Однако не все знают, как выбрать качественный сыр. Известный украинский телеведущий Константин Грубич в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал, на что надо обращать внимание, покупая сыр.

Как отличить сыр от фальсификата

Первое, на что надо обратить внимание при выборе сыра - этикетка. Если на ней написано "сырный продукт" или "молокосодержащий продукт", то это означает, что в нем имеются растительные жиры. Такой "сыр" покупать не нужно, потому что это уже совсем другой продукт.

Однако есть производители, которые пытаются скрыть растительные жиры в продукте. Указать на их наличие может добавка Е-1442 - крахмал.

"Если вы увидите на этикетке такую отметку - Е-1442 - это означает, что в составе сыра есть крахмал. Если молочные жиры не растекаются под действием высокой температуры, а растительные жиры - текут. Крахмал, как стабилизатор, эту текучесть придерживает и таким образом нас могут обманывать нечестные производители", - сказал Грубич.

Также следует обратить внимание на сыр в разрезе. Если сыр не равномерного цвета, есть белые пятна, темные или обветренность, это означает, что сыр неправильно хранили или допустили ошибку во время его производства.

Также надо обращать внимание на то, как выглядит сыр внешне. Профессор и эксперт по качеству продуктов Елена Сидоренко утверждает, что следует обращать внимание на рисунок сыра - глазки (дырочки). Эти глазки указывают на то, что сыр вызревал определенное время и они должны располагаться равномерно.

Не следует покупать сыр, если он хранится возле рыбы, мяса или других подобных продуктов. Этот продукт быстро впитывает в себя другие ароматы. К тому же следует внимательно проверять, не появились ли на сыре следы плесени.

Признаки некачественного твердого сыра / Инфографика: Главред

Как проверить качество сыра дома

Чтобы проверить твердый сыр на качество, можно провести очень простой эксперимент даже дома. Кусочек сыра следует положить на подоконник под солнечные лучи.

Через один-два часа вы узнаете результат. Если на сыре появились капли масла, то это фальсификат.

Смотрите видео о том, как выбрать качественный твердый сыр:

Кто такой Константин Грубич Константин Владимирович Грубич (род. 20 августа 1968, Полтава) - журналист, ведущий телепрограммы "Знак качества" и "Твой День", сообщает Википедия.

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