Вещи, которые притянут беды и проблемы: какую одежду ни в коем случае нельзя носить

Вы когда-нибудь задумывались о том, почему в вашей жизни не заканчивается "черная полоса"? Вам может казаться, будто это обычное стечение обстоятельств. Но на самом деле это не так. Известный украинский мольфарМаксим Гордеев рассказал, что притянуть кучу проблем в жизнь может даже обычная одежда. Он сказал, что нельзя носить, чтобы не притягивать проблемы.
Какие вещи притягивают проблемы
Мольфар советует никогда не носить вещи умерших людей. Они имеют негативную энергетику, которая может плохо повлиять на ваше самочувствие и энергетическое поле.
Это же касается и вещей токсичных людей с негативной энергетикой.
"Одежда впитывает эту энергию и может хранить ее годами. Поверьте, у одежды есть такое свойство. Вот почему следует отказаться и от секондхенда, ведь вы никогда не узнаете, какой человек носил эти вещи до вас", - сказал Гордеев.
Также нельзя носить рваную одежду. Мольфар утверждает, что даже маленькая дырка будет отпугивать энергию достатка.
Смотрите видео о том, какие вещи притягивают неприятности:
@molfar Никогда не носите это, рассказываю какая одежда может навредить вашей энергетике! #мольфар#ритуал#максгордеев♬ оригинальный звук - МОЛЬФАР МАКС ГОРДЕЕВ
Кто такой Макс Гордеев?
Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"
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