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Вещи, которые притянут беды и проблемы: какую одежду ни в коем случае нельзя носить

Ангелина Подвысоцкая
18 сентября 2024, 17:38обновлено 18 сентября, 18:36
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Украинский мольфар Максим Гордеев назвал вещи, из-за которых в вашей жизни может быть куча проблем.
Гордеев, женщина
Мольфар назвал вещи, которые притягивают беды / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

Вы когда-нибудь задумывались о том, почему в вашей жизни не заканчивается "черная полоса"? Вам может казаться, будто это обычное стечение обстоятельств. Но на самом деле это не так. Известный украинский мольфарМаксим Гордеев рассказал, что притянуть кучу проблем в жизнь может даже обычная одежда. Он сказал, что нельзя носить, чтобы не притягивать проблемы.

Какие вещи притягивают проблемы

Мольфар советует никогда не носить вещи умерших людей. Они имеют негативную энергетику, которая может плохо повлиять на ваше самочувствие и энергетическое поле.

Это же касается и вещей токсичных людей с негативной энергетикой.

видео дня

"Одежда впитывает эту энергию и может хранить ее годами. Поверьте, у одежды есть такое свойство. Вот почему следует отказаться и от секондхенда, ведь вы никогда не узнаете, какой человек носил эти вещи до вас", - сказал Гордеев.

Также нельзя носить рваную одежду. Мольфар утверждает, что даже маленькая дырка будет отпугивать энергию достатка.

Смотрите видео о том, какие вещи притягивают неприятности:

@molfar Никогда не носите это, рассказываю какая одежда может навредить вашей энергетике! #мольфар#ритуал#максгордеев♬ оригинальный звук - МОЛЬФАР МАКС ГОРДЕЕВ

Кто такой Макс Гордеев?

Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Ранее Главред называл 6 запретов, о которых стоит помнить 40 дней после смерти человека. Это важные запреты, которые стоит соблюдать, чтобы душа спокойно отошла в мир мертвых.

Также мы рассказывали о том, что нельзя делать 9 дней после смерти близкого человека. Первые 9 дней после смерти человека его душа находится еще среди живых, только после этого отправляется в царство мертвых.

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