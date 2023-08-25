Душа еще в мире живых: что нельзя делать 9 дней после смерти близкого человека

Первые 9 дней после смерти человека его душа находится еще среди живых, лишь после этого отправляется в царство мертвых.

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Что нельзя делать 9 дней после смерти близкого человека / фото: pexels

Смерть близкого человека, знакомого, родственника или друга - это то, что всегда вызывает боль. Ведь человека уже не вернешь, а в памяти живых остается куча воспоминаний о нем. Самыми важными после смерти человека являются 9 дней. И к этому периоду нужно относиться серьезно и понимать, что нельзя делать, когда умер близкий человек.

Считается, что душа умершего находится на земле 9 дней после смерти человека. Лишь после этого она начинает свой путь в Божье Царство. Поэтому в эти дни не должно быть ошибок.

Стоит отметить, что для многих остается открытым вопрос, когда нельзя хоронить человека. В народе считают, что делать это нельзя в выходные и праздники. Однако на самом деле в церкви нет такого запрета.

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Что нельзя делать до 9 дней после смерти

Пока душа покойного человека остается рядом с вами, нужно ежедневно молиться за упокой, чтобы дальнейший путь души был легким.

Что нельзя делать 9 дней после смерти близкого человека / фото: ua.depositphotos.com

В народе есть некоторые запреты, которых стоит придерживаться в первые 9 дней после смерти человека:

1. Нельзя смотреть в зеркало. Считается, что все зеркала должны быть закрыты. Это касается даже телевизоров. Предки верили, что душа человека может попасть в зеркальную ловушку. Первые 9 дней после смерти с них нельзя снимать ткань, чтобы не притянуть к себе преждевременную смерть.

2. Нельзя оставаться ночью в одиночестве. Считается, что душа покойного может утянуть за собой одинокого человека.

3. Нельзя выносить вещи из дома, делать ремонт или перестановку. В народе считали, что душа покойного может подумать, будто о ней быстрее хотят забыть.

4. Нельзя забирать вещи из кладбища. Даже если вы уронили в могилу свой мобильный телефон, то лучше не забирать его с собой. Принесенная вещь из кладбища может притянуть беды, болезни и даже смерть.

5. Нельзя убирать в доме и выносить мусор. Лучше делать это не раньше 10 дня после смерти, чтобы не напугать душу покойного.

6. Нельзя ходить на праздники. Эти 9 дней необходимо посвятить исключительно памяти об усопшем.

7. Нельзя стричься и бриться. Подобное считается проявлением неуважения к покойному человеку.

8. Нельзя стирать и раздавать вещи покойного. Это может привлечь негативную энергию.

9. Нельзя обсуждать умершего в месте, где есть его фотографии или вещи. Душа человека может разгневаться, если вы скажете что-то плохое.

Поминки на 9 день

Для начала вам нужно точно определить день, когда можно устраивать поминки. Первые поминки проводят на 9-й день после смерти. Если, например, человек умер утром или днем в среду, то поминки нужно будет устраивать в четверг следующей недели, а если умер вечером - в пятницу.

Если вас интересует вопрос, можно ли делать 9 дней раньше, то тут ответ простой. Делать это совсем нежелательно. Однако, если у вас не получается устроить обед именно на 9-й день, то можно сделать его раньше. Главное не затягивать, ведь тогда душа подумает, что вы уже забыли о человеке.

В этот день нужно будет пойти в церковь, помолиться упокой души покойного. Вы также можете заказать панихиду на 9 дней. Священники будут отпевать душу усопшего определенными молитвами, отправляя в царство мертвых.

Во время обеда стоит поставить на стол фотографию умершего, рядом поставить стакан с водой и положить кусочек хлеба.

Что готовят на поминки

Поминальный обед должен быть скромным, а на столе не должно быть алкоголя. Обязательным блюдом должна быть кутья из пшеницы или риса, которую стоит предварительно освятить в церкви.

Также нужно поставить на стол компот, хлеб, горячее блюдо, закуски и салат. Разрешаются мясные блюда. В целом принято готовить то, что нравилось умершему человеку.

Единственное, что разрешается из алкогольного - немного красного вина. Если вы устраиваете обед и он совпал с постом, то можно приготовить борщ, выпечку и компот. Вся еда должна быть постной.

Еду, которая осталась, нужно отнести на кладбище или раздать нуждающимся.

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