Нужно ли носить черное в знак траура и можно ли ходить на праздники - ответ священника

Первые 40 дней являются периодом сурового траура. Священник прямо ответил на волнующие вопросы и развеял все мифы.

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Нужно ли носить черное в период траура / Коллаж: Главред, фото: pexels, Facebook/Олексій Філюк

В жизни каждого человека случается момент, когда необходимо попрощаться с близким человеком. Похороны - это всегда очень болезненный процесс. Ни для кого не секрет, что на похороны принято надевать сдержанную одежду черного цвета или темных тонов. Также после этого есть время, когда семья должна соблюдать траур.

Украинский священник Алексей Филюк прямо ответил на вопрос о том, нужно ли носить черное в знак траура и как долго это стоит делать.

Нужно ли носить черное в знак траура

Если вы встретили на улице девушку или женщину с черным платком на голове, то 99%, что она потеряла близкого человека и находится в трауре.

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Если вас интересует вопрос о том, сколько длится траур в случае смерти близкого человека, то ответ на него есть. Священник говорит, что суровый траур должен быть 40 дней, далее - на усмотрение каждого.

Кто-то носит черный платок 40 дней, кто-то полгода или даже год. Однако оказывается, что необязательно носить черную одежду, ведь таких предписаний нет.

"Слово Божие говорит: "Не грустите по умершим. Придет время – и вы с умершими встретитесь". Поэтому носить или не носить черное – вопрос вашей индивидуальности. Хотите – носите траур 9 дней, 40 дней, год. А хотите, то даже на второй день ходите без платка и траурных атрибутов. Господь не хочет, чтобы вы всю жизнь были в трауре", - сказал Филюк.

Смотрите видео о том, нужно ли носить черное в период траура:

Можно ли ходить на праздники в первые 40 дней после смерти родного человека

Одним из самых спорных вопросов, связанных с трауром, является то, можно ли ходить на дни рождения, свадьбы или другие праздники людям, которые придерживаются траура по умершему человеку.

Оказывается, что ходить на праздники можно даже в первые 40 дней после смерти, говорит священник.

"Если ваш близкий человек, который отошел в вечность, был жизнерадостным, то он бы только радовался, если бы вы пошли к двоюродной сестре на свадьбу или пошли бы к ее родной сестренке на день рождения ... Это вопрос индивидуальный. Сколько хотите, столько и траур носите, а умерший уже не поднимется", - говорит священник.

Смотрите видео о том, можно ли ходить на праздники в первые 40 дней после смерти родного человека:

Ранее Главред называл 6 запретов, о которых стоит помнить 40 дней после смерти человека. Это важные запреты, которых стоит придерживаться, чтобы душа спокойно отошла в мир мертвых.

Также мы рассказывали о том, что нельзя делать 9 дней после смерти близкого человека. Первые 9 дней после смерти человека его душа находится еще среди живых, лишь после этого отправляется в царство мертвых.

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