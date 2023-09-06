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Душа разгневается: 6 запретов, о которых стоит помнить 40 дней после смерти человека

Ангелина Подвысоцкая
6 сентября 2023, 17:56 обновлено 6 сентября, 18:06
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Важные запреты, которых стоит придерживаться, чтобы душа спокойно отошла в мир мертвых.
похороны, поминки
Что нельзя делать первые 40 дней после смерти человека / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Рано или поздно каждый сталкивается с потерей близкого человека. Это невероятно болезненный момент, ведь вы больше не сможете поговорить с этим человеком, не сможете его обнять или просто посмотреть в его глаза. Единственное, что остается с вами - воспоминания об усопшем.

Первые 40 дней после смерти - очень важный период, когда нужно помнить, что нельзя делать, когда умер близкий человек. Есть несколько запретов, о которых не стоит забывать.

Что нельзя делать до 40 дней после смерти

Считается, что в первые 40 дней после смерти душа еще полностью не ушла в мир иной, но находится уже на пути в царство мертвых. Душа покойного время от времени может приходить к родственникам и в дом, чтобы в последний раз увидеться с близкими.

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Что нельзя делать 40 дней после смерти:

1. Нельзя стричь волосы или брить их. Считается, что это может восприняться, как неуважение к покойнику.

2. Нельзя стирать вещи покойного. Это касается и запрета на то, чтобы кому-то отдавать его вещи. Даже если вы хотите отдать их церкви, лучше это сделать через 40 дней после смерти.

3. Нельзя есть семечки. Считается, что это "заплевывает" память об умершем.

4. Нельзя открывать зеркала. Они должны быть закрыты, чтобы душа умершего человека не попала в зеркальную ловушку.

5. Нельзя проводить громкие гуляния. Свадьбы, дни рождения, крестины - если праздновать громко, то это может посчитаться как неуважение к покойнику.

6. Нельзя долго плакать. Считается, что если долго горевать, то душа покойного не сможет спокойно отойти в мир иной.

Что нужно делать 40 дней после смерти:

На 40 день после смерти принято провести поминальный обед, помолиться за душу умершего.

В период между 9-м и 40-м днями нужно ежедневно молиться.

На 40 день после поминального обеда нужно окончательно принять факт смерти, "отпустить" человека.

Панихида на 40 день

Для начала вам нужно точно определить день, когда можно устраивать поминки. На 40 день после смерти проводят вторые поминки.

Если вас интересует вопрос, можно ли делать 40 дней раньше, то тут ответ простой. Делать это совсем нежелательно. Однако, если у вас не получается устроить обед именно на 40-й день, то можно сделать его раньше. Главное не затягивать, ведь тогда душа подумает, что вы уже забыли о человеке.

В этот день нужно будет пойти в церковь, помолиться за упокой души покойного. Вы также можете заказать панихиду на 40 дней. Священники будут отпевать душу усопшего определенными молитвами, отправляя в царство мертвых.

Во время обеда стоит поставить на стол фотографию умершего, рядом поставить стакан с водой и положить кусочек хлеба.

Также стоит вспомнить слова на 40 дней после смерти, которые нужно сказать во время поминок:

  • Царствие Небесное!
  • Пусть земля будет ему (ей) пухом.
  • Упокой, Господь, его душу.
  • Мир его праху.
  • Господи, даруй вечный покой.
  • Пусть Вечный Свет озаряет его (её) душу.

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