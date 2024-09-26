Начнется череда неудач: какие вещи категорически нельзя ставить на пол

Мольфар Максим Гордеев утверждает, что пол является энергетически опасным местом.

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Почему вещи нельзя ставить на пол / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

Всего одна ошибка может притянуть в вашу жизнь настоящую "черную полосу". Все знают, что нельзя поднимать чужие вещи на перекрестке, приносить что-то с кладбища домой или брать в руки вещь от незнакомого человека. Все это может стать причиной того, что на вас появится порча. Однако есть еще один очень важный запрет, о котором мало кто знает, но нарушение его приведет к очень серьезным проблемам.

Известный украинский мольфарМаксим Гордеев рассказал, какие вещи нельзя ставить на пол и почему.

Какие вещи нельзя ставить на пол

Максим Гордеев утверждает, что пол - энергетически опасное место. Именно там скапливается очень большое количество негатива, который люди сбрасывают с себя. Он считает, что если класть на пол личные вещи, то это притянет кучу проблем в жизнь и финансовые трудности.

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Это касается и тех, кто занимается спортом в тренажерном зале. Дело в том, что в таких местах люди сбрасывают с себя весь негатив, который был накоплен в течение дня или длительного времени.

Смотрите видео о том, какие вещи нельзя ставить на пол:

Кто такой Макс Гордеев? Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Ранее Главред называл 6 запретов, о которых стоит помнить 40 дней после смерти человека. Это важные запреты, которые стоит соблюдать, чтобы душа спокойно отошла в мир мертвых.

Также мы рассказывали о том, что нельзя делать 9 дней после смерти близкого человека. Первые 9 дней после смерти человека его душа находится еще среди живых, лишь после этого отправляется в царство мертвых.

Что следует учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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