Кто такие "Альтушки" и почему их разговоры пугают: "дикие" тренды интернета

В современном мире есть люди, которые удивляют своим стилем и способом жизни. Субкультуры появились уже давно. Готы, эмо, скинхеды - всем давно известны, но в наше время начали появляться девушки, которые называют себя альтушками. Кто же такие альтушки и чем они отличаются от других, можно узнать в материале Главреда.
Что такое девушка Альтушка?
Альтушка - это слэнговое обозначение для ярких представительниц субкультуры альт. Это всё зародилось и активно начало распространяться среди молодёжи через TikTok.
Слово "альтушка" может использоваться как в положительном, так и в отрицательном ключе. Кто-то может посчитать таких девушек уникальными и яркими, а кто-то считает, что это уже стало своеобразным оскорблением.
Как выглядят Альтушки
Девушки-"альтушки" точно забывают о существовании слова минимализм. Они красят волосы в яркие цвета, надевают черную одежду с розовыми элементами. Они носят толстые цепочки, чокеры, могут надевать даже кошачьи ушки.
Такие девушки могут надевать чулки с мини-юбкой и сочетать это с толстовкой оверсайз и объемными ботинками. Для повседневного образа альтушки выбирают широкие штаны, кофту с рукавами в полоску, нарукавники в сеточку. При этом они могут надеть поверх футболку оверсайз со сложным принтом и обуть кеды.
Смотрите видео о стиле одежды девушек-"альтушек":
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Что касается макияжа, то у таких девушек он очень яркий и для многих может казаться даже странным. Они любят очень жирные стрелки, могут рисовать на коже небольшие рисунку в стиле аниме. У них могут быть довольно странные хобби, например, коллекционирование жестяных банок для напитков или ключей-колец.
Разговоры альтушек могут показаться пугающими. Ведь они часто обсуждают темы смерти, РПП (расстройство пищевого поведения), селфхарм (самоповреждение) и другие.
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