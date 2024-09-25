Настоящие лидеры: в какие дни рождаются сильные характером женщины

Мольфар Максим Гордеев назвал даты, когда рождаются женщины-лидеры.

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Даты рождения женщин-лидеров / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

У каждого человека свой характер и он зависит от многих факторов. Но мало кто знает, что на человека может повлиять даже дата его рождения. День рождения может рассказать о том, будет человек лидером или нет. Известный украинский мольфарМаксим Гордеев назвал даты, когда рождаются женщины-лидеры.

Женщины-лидеры по дате рождения

Мольфар утверждает, что женщины, которые родились в определенные даты, хотят быть первыми во всем: на работе, дома и в отношениях. Они обожают доминировать и контролировать все и всех. Таким женщинам важно демонстрировать свой непоколебимый авторитет.

"Мужчин таких женщин, как правило, считают подкаблучниками. На самом деле они просто принимают безоговорочное лидерство своих жен и восхищаются ими. Правда, порой их лидерство может подавлять. В целом с такой самодостаточной и сильной женщиной любой мужчина будет стремиться превзойти и самого себя", - сказал Гордеев. видео дня

Даты рождения таких женщин-лидеров: 5, 8, 15, 18, 21, 25, 30.

Смотрите видео о датах рождения женщин-лидеров:

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