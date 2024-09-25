Почему кастрюлю назвали кастрюлей: интересная история о происхождении слова

Слово "кастрюля" не является украинским. Но у нас есть слова, которыми раньше его заменяла.

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Откуда пошло слово кастрюля / Коллаж: Главред, фото: pixabay

На каждой кухне есть разная посуда для приготовления пищи. Вы когда-нибудь задумывались о том, почему кастрюлю назвали кастрюлей? Ответ на этот вопрос есть и вы можете удивиться, когда узнаете о происхождении этого слова.

Откуда произошло слово "кастрюля"

Как сообщает Википедия, слово "кастрюля" произошло от французского слова casserolle или немецкого kastrol. Этими словами называли посуду для приготовления пищи на кухонной плите. Она имеет плоское дно, высокие и прямые борта с двумя короткими ручками, закрывается крышкой.

Первые такие кастрюли появились во Франции в XVII веке. Сначала они изготавливались из меди.

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Как раньше называли кастрюлю

У наших предков были свои кастрюли, но назывались они и выглядели немного иначе. Чаще всего на территории Украины использовали глиняные горшки. В них готовили и хранили пищу. В некоторых регионах можно было услышать диалектические слова - горшок (маленький горшок) или гавзун (большой горшок). Также вместо ранее использовали чугуны - похожий на кувшин, но из железа или чугуна.

Как по-другому назвать кастрюлю

В наше время есть несколько разновидностей кастрюлю. Все они отличаются и имеют свои особенности. Например:

ковш - небольшая кастрюля с длинной ручкой,

рондель - кастрюля с ручкой или небольшая кастрюля,

сотейник - полукастрюля-полусковородка с толстым дном и высокими боками,

гусятница - кастрюля для жарки птицы.

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