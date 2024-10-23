Слова, которые нельзя говорить в ответ на "Как дела?": мольфар удивил ответом

Правильный ответ на этот вопрос поможет изменить жизнь к лучшему за несколько дней, говорит мольфар.

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Как правильно отвечать на вопрос как у тебя дела / Коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот из видео

О чем идет речь:

Почему нельзя негативно отвечать на вопрос "Как дела?"

Что делать, чтобы притянуть деньги

Едва ли не ежедневно каждый из нас отвечает на вопрос "Как дела?". Однако мало кто знает, что неправильный ответ может навредить вам. Известный украинский мольфарМаксим Гордеев рассказал, как правильно отвечать на этот вопрос, чтобы изменить жизнь к лучшему.

Он отмечает, что очень часто украинцы отвечают на этот вопрос отрицательно или нейтрально:

видео дня

"нормально",

"пойдет",

"плохо",

ужасно".

Так отвечать нельзя. Лучше заменить эти слова на позитивные, которые будут притягивать деньги, позитив и достаток.

"Лучше замените слова на "богатею", "приумножаю", "все лучше и лучше с каждым днем". И ваша жизнь изменится за несколько дней", - говорит мольфар.

Смотрите видео о том, как правильно отвечать на вопрос "Как у вас дела?"

Кто такой Макс Гордеев? Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Что известно о Максиме Гордееве / Инфографика: Главред

Ранее мольфар Максим Гордеев рассказывал о том, какие вещи категорически нельзя ставить на пол. Он утверждает, что пол является энергетически опасным местом. Если ставить вещи на пол, они впитают в себя весь негатив и принесут проблемы в вашу жизнь.

Также мольфар назвал сны, которые принесут беды и несчастья. Оказывается, что даже в обычных снах могут появиться образы, увидев которые стоит насторожиться.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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